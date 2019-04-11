Бернардески: «Мы знали, что „Аякс“ будет так агрессивен в атаке»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески подвёл итоги выездного матча с «Аяксом» (1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Ювентус» провёл хороший матч. Мы уверены в себе перед ответной встречей, даже если она не будет простой.

Да, мы ожидали такой агрессивной игры в атаке от «Аякса». Мы знали, как они играют. Понимали, что придётся нелегко, но мы очень хорошо сыграли в обороне. Очень плохо, что мы пропустили гол в самом начале второго тайма.

Знали, что можем одержать победу на последних минутах, но реальных шансов сделать это у нас не появилось.