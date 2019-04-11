Пейчинович: «После завершения карьеры хочу жить в Москве»

Сербский футболист Неманья Пейчинович рассказал о тренировке вместе с «Локомотивом», а также поведал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

О переходе в «Локо» речь сейчас не идет. Хотя я чувствую себя здесь как дома. Провел в Москве четыре прекрасных года. И очень благодарен Сёмину, что он позволил мне сейчас потренироваться с командой. Ребята нормально встретили. Я побывал уже на матче с «Динамо», когда «Локомотив» победил 1:0.

После завершения карьеры хочу жить в России, в Москве. Мне нравится ваша страна. Уже как дом родной. Здесь есть жилье, семью перевезу, и все будет нормально.