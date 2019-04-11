ГлавнаяНовости

Пейчинович: «После завершения карьеры хочу жить в Москве»

сегодня, 11:12

Сербский футболист Неманья Пейчинович рассказал о тренировке вместе с «Локомотивом», а также поведал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

О переходе в «Локо» речь сейчас не идет. Хотя я чувствую себя здесь как дома. Провел в Москве четыре прекрасных года. И очень благодарен Сёмину, что он позволил мне сейчас потренироваться с командой. Ребята нормально встретили. Я побывал уже на матче с «Динамо», когда «Локомотив» победил 1:0.

После завершения карьеры хочу жить в России, в Москве. Мне нравится ваша страна. Уже как дом родной. Здесь есть жилье, семью перевезу, и все будет нормально.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магнуссон: «Есть стереотип, что русские немного агрессивные»
Сегодня, 10:29 Комментарии6
Форвард «Локомотива» Эдер продемонстрировал знания русского языка
Вчера, 15:02 Комментарии7
Бекао: «Перед ЦСКА стоит непростая задача, но мы постараемся ее решить»
Вчера, 11:26 Комментарии9
Федун не смог назвать трансферную стоимость Роши
08 апреля Комментарии47
Каррера: «Я не планировал покупать Рошу в „Спартак“»
08 апреля Комментарии51
Крыховяк: «„Локомотив“ разочарован, мы могли выиграть»
08 апреля Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Антиспамм
Антиспамм
   142 / 965
сегодня в 11:45
С его баблом и в Москве шикарно.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 965
сегодня в 11:29
СОМНИТЕЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ГЫ-ГЫ
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   89 / 965
сегодня в 11:27
Москва нет, Сочи да)
Василий 50
Василий 50
   312 / 965
сегодня в 11:14
В России хорошо жить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100