Мамаев: «Кокорин не хотел, чтобы я бил Соловчука»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев извинился перед Виталием Соловчуком (водителем ведущей первого канала Ольги Ушаковой) в ходе судебного заседания.

Хотел принести извинения за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсацию, которая, наверное, будет подана иском. Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания. Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное.