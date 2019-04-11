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Мамаев: «Кокорин не хотел, чтобы я бил Соловчука»

сегодня, 19:14

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев извинился перед Виталием Соловчуком (водителем ведущей первого канала Ольги Ушаковой) в ходе судебного заседания.

Хотел принести извинения за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсацию, которая, наверное, будет подана иском. Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания. Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Злaтан
Злaтан ответил Так Себе Аналитик
   515 / 965
сегодня в 20:02
"Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить." Мы видели, он и корейца тоже стулом пытался погасить) Теперь я понимаю слова адвоката про "рефлекторный удар стулом". Это был удар миротворца)
у индейцев трубка мира, у Кокорина, Мамаева стул мира)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 965
сегодня в 19:58
"Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить."

Мы видели, он и корейца тоже стулом пытался погасить)

Теперь я понимаю слова адвоката про "рефлекторный удар стулом". Это был удар миротворца)
Злaтан
Злaтан
   515 / 965
сегодня в 19:57
ха-ха-ха дешёвые детские отмазки со слов не очень умного адвоката
КАМЮ
КАМЮ
   63 / 965
сегодня в 19:56
Кокорин: «Мамаев не хотел, чтобы я бил Пака»
ДСА
ДСА
   140 / 965
сегодня в 19:47
Красиво говорит, по указке адвоката
marvel777
marvel777 ответил 161регион
   524 / 965
сегодня в 19:45
Санта барбара.....
так пускай народ это обсуждает или развод Петросяна со Степаненко нежели очередной реальный ..здец
161регион
161регион
   79 / 965
сегодня в 19:17
Санта барбара.....
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