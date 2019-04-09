ГлавнаяНовости

Адвокат: «Кокорин рефлекторно ударил Пака»

сегодня, 14:36

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не собирался бить стулом представителя Минпромторга Дениса Пака. Об этом заявил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Относительно эпизода с Паком. Он изначально оскорбил всех обвиняемых и их спутников матерным словом. И позже продолжил выражаться. Мы всё увидим на видеозаписи, что когда Кокорин взял стул и подошёл к столику Пака, который сидел спиной к стене, согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку. Но тот внезапно произнёс оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар. Закрытой черепно-мозговой травмы нет — должны быть следы от удара, но ничего подобного не было. Относительно хулиганства — все эти действия, которые инкриминированы моему подзащитному, видели свидетели, и они могут подтвердить, что люди просто дурачились.

По первому эпизоду в отношении Соловчука хочется отметить, что обвинения основаны на одном признаке. В процессе допроса свидетелей было ясно, что хулиганских побуждений быть не могло. Была обоюдная драка, произошедшая в результате употребления Соловчуком словом „петухи“ в отношении Кокорина. Подсудимые начали уточнять, правильно ли они его поняли, и зачем прозвучали оскорбления. Соловчук первым ударил Мамаева и Кирилла Кокорина, отчего тот упал.

Любое общение можно расценить как хулиганство. Тут его и близко не было. Считаю, что обвинения предъявлено незаконно. Это дело можно было расследовать за месяц, но из этого малозначительного конфликта раздули уголовное дело. Коли уж суд решил в этом разбираться, давайте разбираться по существу. В материалах дела нет ни одного запроса видео. Все показания основаны на показаниях свидетелей.

Напомним, что сегодня все обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы прибыли в суд с вещами

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пак завтра может встретиться в суде с Кокориным и Мамаевым
Вчера, 14:25 Комментарии69
Кокорин и Мамаев завтра будут присутствовать в суде
Вчера, 14:08 Комментарии4
Бушманов: «Суд может снова продлить арест Кокорина и Мамаева»
01 апреля Комментарии16
Адвокат Кокорина не смог правильно оформить жалобу в ЕСПЧ
28 марта Комментарии90
Дело Кокорина и Мамаева передано в суд
25 марта Комментарии48
Дом Роджерса ограбили
06 марта Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   78 / 950
сегодня в 15:20
Ну как так,народ!ну хорошие же петухи!надо простить Гамбургских!😂😂😂😂
la_masia
la_masia
   97 / 950
сегодня в 15:19
Адвокат видео то сам смотрел?)))
Я представляю как он защищал бы Кима если бы был его адвокатом.))) Он назвал Кокорина "петухами" потому что у него фамилия начинается с куриного кудахтанья, он просто дурачился...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 950
сегодня в 15:19
Левые отмазки какие-то...
parallels
parallels
   3 / 950
сегодня в 15:17
китайца депортировать!
Kresi frok
Kresi frok
   356 / 950
сегодня в 15:16
На любую ж...у, найдется свой .й с болтом.
ermak6848
ermak6848
   135 / 950
сегодня в 15:14
цирк приехал а клоуны в клетке...
zamsb
zamsb
   894 / 950
сегодня в 15:14
"....Считаю, что обвинения предъявлено незаконно. Это дело можно было расследовать за месяц.....".
Этой фразой адвокат Кокорина "бросает тень" и на судейский корпус. Меру пресечения устанавливал суд. Суд так же и продлял срок содержания под стражей обвиняемых. Следуя логике адвоката суд так же незаконно принимал решение о аресте и продлении сроков содержания под стражей? Ну, ну господин адвокат. С такой постановкой линии защиты вы своего подзащитного точно отправите отбывать дальнейший срок "на нары".
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   141 / 950
сегодня в 15:13
Вот ждалПак их в кафе,чтобы оскорбить первым.)
Alex12357
Alex12357
   407 / 950
сегодня в 15:11
Он ударил того ,кто не сумел ему ответить,эта хамская выходка,таких нужно садить лет на 5 пусть их в зоне научат уму разуму!
ОПС
ОПС
   331 / 950
сегодня в 15:08
Адвокат есть адвокат. Его специфика болтать. Мало среди адвокатов честных людей.
BagioR
BagioR
   235 / 950
сегодня в 15:05
Просто дурачились)
Правдин Семён
Правдин Семён
   167 / 950
сегодня в 15:02
Короче, "общество опасно для Рафика"..
beloff
beloff
   773 / 950
сегодня в 14:58
был бы Пак работяга с завода, оказался бы виновным, а тут не на того нарвались Кокоша и Мамай
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   33 / 950
сегодня в 14:57
Отпустите уже пацанов
dzvinka
dzvinka
   38 / 950
сегодня в 14:53
петухи... что с них взять, пускай сидят себе, рефлекторно)))
marvel777
marvel777
   764 / 950
сегодня в 14:53
Пак сам упал головой на кулак Кокорина)
marvel777
marvel777
   764 / 950
сегодня в 14:52
В голову с ноги четыре раза))
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил valt134
   204 / 950
сегодня в 14:50
У Вас первое предложение тянет на пару лет реального срока и закрытие данного футбольного сайта. Будьте аккуратны в словах, хотя бы сайт не подставляйте ими.
LOpp
LOpp
   13 / 950
сегодня в 14:49
вообщем, Пак сам виноват
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   32 / 950
сегодня в 14:47
рефлекторно, то есть типа МАШИНАЛЬНО))
161регион
161регион
   49 / 950
сегодня в 14:46
УХА ХА ХА ХА ХА ХА....ЦЫРК
Палыч82
Палыч82
   202 / 950
сегодня в 14:46
Ладно бы если ногой ударил, а так Кокорин вроде не боец WWE чтоб такие рефлексы иметь,)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 950
сегодня в 14:39
НАДЕЮСЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ
И НА НАРАХ ОКАЖУТСЯ ДЕРЗКИЙ ВОДИЛА И КОРРУМПИРОВАННЫЙ ЧИНУША !!!

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100