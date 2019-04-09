Адвокат: «Кокорин рефлекторно ударил Пака»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не собирался бить стулом представителя Минпромторга Дениса Пака. Об этом заявил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Относительно эпизода с Паком. Он изначально оскорбил всех обвиняемых и их спутников матерным словом. И позже продолжил выражаться. Мы всё увидим на видеозаписи, что когда Кокорин взял стул и подошёл к столику Пака, который сидел спиной к стене, согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку. Но тот внезапно произнёс оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар. Закрытой черепно-мозговой травмы нет — должны быть следы от удара, но ничего подобного не было. Относительно хулиганства — все эти действия, которые инкриминированы моему подзащитному, видели свидетели, и они могут подтвердить, что люди просто дурачились.

По первому эпизоду в отношении Соловчука хочется отметить, что обвинения основаны на одном признаке. В процессе допроса свидетелей было ясно, что хулиганских побуждений быть не могло. Была обоюдная драка, произошедшая в результате употребления Соловчуком словом „петухи“ в отношении Кокорина. Подсудимые начали уточнять, правильно ли они его поняли, и зачем прозвучали оскорбления. Соловчук первым ударил Мамаева и Кирилла Кокорина, отчего тот упал.

Любое общение можно расценить как хулиганство. Тут его и близко не было. Считаю, что обвинения предъявлено незаконно. Это дело можно было расследовать за месяц, но из этого малозначительного конфликта раздули уголовное дело. Коли уж суд решил в этом разбираться, давайте разбираться по существу. В материалах дела нет ни одного запроса видео. Все показания основаны на показаниях свидетелей.