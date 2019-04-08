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Пак завтра может встретиться в суде с Кокориным и Мамаевым

сегодня, 14:25

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал подробности грядущего заседания по делу о драках в центре Москвы с участием бывших футболистов сборной России.

Суд распорядился вызвать Пака, Гайсина и Соловчука, то есть, потерпевших и свидетелей по списку. Кто из них явится завтра, пока неясно. Поскольку представляет доказательства сторона обвинения, возможно, кто-то из потерпевших и свидетелей прибудет в суд. Свидетели — вряд ли, потерпевшие — возможно. По времени разбирательство завтра займет не менее 4 часов, в зависимости от того, сколько суд предоставит времени для процедур судопроизводства и кто явится. Потребуется время для гособвинителей на оглашение обвинения, и на то, чтобы выслушать отношение всех обвиняемых и защитников к этому обвинению, а так же решить вопрос о порядке исследования доказательств.

Представитель Минпромторга Денис Пак считает, что на него напали из национальной ненависти.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
clop
clop
   223 / 968
сегодня в 14:49
Если Пак действительно считает, что на него напали из национальной ненависти, то он лжет. Кокорин напал на Пака только после того, как этот Пак его обматюгал и облаял. Возможно, что из национальной ненависти над Паком насмехались за соседним столом. Но это не одно и то же.

Было бы интересно послушать звукозапись той душещипательной беседы, если она осталась.
Максим Кириллов
Максим Кириллов
сегодня в 14:48
Сколько драк на улице, а если бы по каждой так заморачивались?
Да и впринципе, ударили министра, и что такого? 90% министерства не помешало бы навалять, в стране куда не плюнь везде ж....
Alladins
Alladins
   45 / 968
сегодня в 14:44
Паку не стыдно будет им в глаза смотреть?
Egorium
Egorium
   75 / 968
сегодня в 14:43
Пака под суд!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   44 / 968
сегодня в 14:38
СТОПУДОВ ЭТОТ ПАК НА РУКУ НЕЧИСТ, ЕСЛИ ЕГО ПРОВЕРИТЬ, ТО ЛЕТ 10 МОЖНО СМЕЛО ДАВАТЬ !

ГЫ-ГЫ
LOpp
LOpp
   12 / 968
сегодня в 14:32
прячьте все табуретки!
beefs
beefs
   97 / 968
сегодня в 14:32
Пусть поссмотрят друг другу в глаза...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Nafnafik
   206 / 968
сегодня в 14:31
Какой грандиозный процесс, можно подумать они украли 1,5 миллиарда, как министр обороны.
Кто открыто ворует не только полтара но и 15 миллиарда долларов не судят и возвышают.Эту драку могут за два дня расследовать,посадив Пака и кто с ним и футболистов и свидетелей и на третий день вынести решение суда.До сих пор Пака не приглашали.Резве это суд,это издевательство над самой Россией.
Nafnafik
Nafnafik
   54 / 968
сегодня в 14:26
Какой грандиозный процесс, можно подумать они украли 1,5 миллиарда, как министр обороны.
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