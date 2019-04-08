Пак завтра может встретиться в суде с Кокориным и Мамаевым

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал подробности грядущего заседания по делу о драках в центре Москвы с участием бывших футболистов сборной России.
Суд распорядился вызвать Пака, Гайсина и Соловчука, то есть, потерпевших и свидетелей по списку. Кто из них явится завтра, пока неясно. Поскольку представляет доказательства сторона обвинения, возможно, кто-то из потерпевших и свидетелей прибудет в суд. Свидетели — вряд ли, потерпевшие — возможно. По времени разбирательство завтра займет не менее 4 часов, в зависимости от того, сколько суд предоставит времени для процедур судопроизводства и кто явится. Потребуется время для гособвинителей на оглашение обвинения, и на то, чтобы выслушать отношение всех обвиняемых и защитников к этому обвинению, а так же решить вопрос о порядке исследования доказательств.
Представитель Минпромторга Денис Пак считает, что на него напали из национальной ненависти.
Было бы интересно послушать звукозапись той душещипательной беседы, если она осталась.
Было бы интересно послушать звукозапись той душещипательной беседы, если она осталась.
Да и впринципе, ударили министра, и что такого? 90% министерства не помешало бы навалять, в стране куда не плюнь везде ж....
Да и впринципе, ударили министра, и что такого? 90% министерства не помешало бы навалять, в стране куда не плюнь везде ж....
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ