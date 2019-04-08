Пак завтра может встретиться в суде с Кокориным и Мамаевым

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал подробности грядущего заседания по делу о драках в центре Москвы с участием бывших футболистов сборной России.

Суд распорядился вызвать Пака, Гайсина и Соловчука, то есть, потерпевших и свидетелей по списку. Кто из них явится завтра, пока неясно. Поскольку представляет доказательства сторона обвинения, возможно, кто-то из потерпевших и свидетелей прибудет в суд. Свидетели — вряд ли, потерпевшие — возможно. По времени разбирательство завтра займет не менее 4 часов, в зависимости от того, сколько суд предоставит времени для процедур судопроизводства и кто явится. Потребуется время для гособвинителей на оглашение обвинения, и на то, чтобы выслушать отношение всех обвиняемых и защитников к этому обвинению, а так же решить вопрос о порядке исследования доказательств.