Сарри: «„Славия“ очень опасна на выезде. Надо быть предельно осторожными»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выездную победу над «Славией» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать. Сегодня нам удалось справиться с трудностями по ходу матча и одержать победу, что не всегда получалось до этого. Раньше, оказываясь в сложной ситуации, мы незамедлительно пропускали. Сегодня мы смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому мы знали, что сегодня столкнёмся с трудностями. Мы уверенно справились с атаками соперника и во втором тайме сумели сыграть лучше. Теперь мы должны быть готовы к сложной ответной игре. Наш оппонент очень опасен на выезде, как мы могли видеть по матчу с «Генком». Нам необходимо быть предельно осторожными.

Я оставил Азара в запасе, поскольку был готов к трудному матчу и к тому, что нам понадобится его помощь. Если бы мы вели по окончании первого тайма, я предпочёл бы не использовать его.

Хадсону-Одои был нужен отдых, поэтому я не включил его в заявку, как и Эмерсона. Безусловно, я рассматриваю возможность его участия в ближайшем матче, однако решение буду принимать по итогам предстоящих тренировок.