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СМИ: Кейн пропустит до трех месяцев из-за травмы

сегодня, 08:15

Британская пресса утверждает, что травма голеностопа, полученная нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», вывела футболиста из строя до конца сезона. Форвард смог покинуть стадион только с помощью костылей. Сообщается, что на восстановление ему понадобится до трех месяцев.

Напомним, что Кейн получил аналогичное повреждение в январе, после чего пропустил полтора месяца.

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particular
particular
   6 / 988
сегодня в 08:27
Теперь, пожалуй, в тройку не подняться, да и с четвёртого места могут потеснить...
Или Сон Мину придётся в каждом матче забивать, - за себя и того парня..:))
NbKA555
NbKA555
   190 / 988
сегодня в 08:17
Здоровья!
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