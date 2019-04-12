СМИ: Кейн пропустит до трех месяцев из-за травмы

Британская пресса утверждает, что травма голеностопа, полученная нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», вывела футболиста из строя до конца сезона. Форвард смог покинуть стадион только с помощью костылей. Сообщается, что на восстановление ему понадобится до трех месяцев.
Напомним, что Кейн получил аналогичное повреждение в январе, после чего пропустил полтора месяца.
Или Сон Мину придётся в каждом матче забивать, - за себя и того парня..:))
Или Сон Мину придётся в каждом матче забивать, - за себя и того парня..:))