СМИ: Кейн пропустит до трех месяцев из-за травмы

сегодня, 08:15

Британская пресса утверждает, что травма голеностопа, полученная нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», вывела футболиста из строя до конца сезона. Форвард смог покинуть стадион только с помощью костылей. Сообщается, что на восстановление ему понадобится до трех месяцев.

Напомним, что Кейн получил аналогичное повреждение в январе, после чего пропустил полтора месяца.