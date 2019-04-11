Месси сегодня пройдет ряд обследований

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня подвергнется многочисленным тестам, которые определят степень тяжести его повреждения, полученного во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) после столкновения с Крисом Смоллингом.
Аргентинец закончил игру с разбитым и немного опухшим лицом. По предварительным данным, у него диагностирована трещина носовой перегородки. При этом перелом носа врачи исключили.
Вот один из их популярных комментариев, который набрал 850+:
"Смоллинг разбил Лео нос на глушняк так, что он опух в переносице в полтора раза, кровь ручейком течёт, в глазу гематома"
___________
Лучшие сценаристы фильмов-ужасов позавидывали бы фантазии персофанок
Месси 😁😁😁😁🤦🤦
Вот один из их популярных комментариев, который набрал 850+:
"Смоллинг разбил Лео нос на глушняк так, что он опух в переносице в полтора раза, кровь ручейком течёт, в глазу гематома"
___________
Лучшие сценаристы фильмов-ужасов позавидывали бы фантазии персофанок
Месси 😁😁😁😁🤦🤦