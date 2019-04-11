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Месси сегодня пройдет ряд обследований

сегодня, 12:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед16.04.2019 в 22:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня подвергнется многочисленным тестам, которые определят степень тяжести его повреждения, полученного во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) после столкновения с Крисом Смоллингом. 

Аргентинец закончил игру с разбитым и немного опухшим лицом. По предварительным данным, у него диагностирована трещина носовой перегородки. При этом перелом носа врачи исключили.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   162 / 966
сегодня в 13:19
Главное побольше раструбить - выдавить жалость и собрать денег на ремонт хобота...
cevin cigan
cevin cigan
   96 / 966
сегодня в 13:09
гномяру покоцали.....
ДАША Д
ДАША Д
   203 / 966
сегодня в 13:07
С такой травмой можно играть.
NGY
NGY
   57 / 966
сегодня в 13:05
На спортсе, персофанки Месси готовы лицо расцарапать Смолингу и всем тем, кто не скажет, что их кумиру не заехали в лицо локтем.

Вот один из их популярных комментариев, который набрал 850+:

"Смоллинг разбил Лео нос на глушняк так, что он опух в переносице в полтора раза, кровь ручейком течёт, в глазу гематома"
___________

Лучшие сценаристы фильмов-ужасов позавидывали бы фантазии персофанок
Месси 😁😁😁😁🤦🤦
Vladimir808
Vladimir808
   261 / 966
сегодня в 13:00
Здоровья Лео!!!
League1
League1
   92 / 966
сегодня в 12:41
Трещина носовой перегородки... Это разве травма? Так, ушиб просто, не более.
alex lebedev
alex lebedev ответил Left Boy
   668 / 966
сегодня в 12:38
Но к матчу с любимой Уэской он будет в строю, не переживайте!!!!💪💪💪 Нельзя упускать шанс набить статку
ага, и подорвать вам очередной раз)
Left Boy
Left Boy
   505 / 966
сегодня в 12:29
Но к матчу с любимой Уэской он будет в строю, не переживайте!!!!💪💪💪 Нельзя упускать шанс набить статку
Башмакоса
Башмакоса
   395 / 966
сегодня в 12:27
Ерунда. Ничего серьёзного у него нет!
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