Месси сегодня пройдет ряд обследований

сегодня, 12:22

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сегодня подвергнется многочисленным тестам, которые определят степень тяжести его повреждения, полученного во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) после столкновения с Крисом Смоллингом.

Аргентинец закончил игру с разбитым и немного опухшим лицом. По предварительным данным, у него диагностирована трещина носовой перегородки. При этом перелом носа врачи исключили.