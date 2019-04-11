Месси может сыграть против «Уэски»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прошел медосмотр, который определил степень тяжести травмы, полученной во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) после столкновения с Крисом Смоллингом.
Сообщается, что врачи «Барселоны» не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски». Впрочем, главный тренер Эрнесто Вальверде, вероятно, предоставит отдых лидеру команды.
Ещё манки соберутся и всем носы поразбивают.
Ещё манки соберутся и всем носы поразбивают.
Как же гном может оставить свою дойную корову в "трудный час")))
Он обязательно выйдет в столь "необычайно важном" матче и поможет своей команде разгромить эту "великую" Уэску)))
Как же гном может оставить свою дойную корову в "трудный час")))
Он обязательно выйдет в столь "необычайно важном" матче и поможет своей команде разгромить эту "великую" Уэску)))
Какой на арсенал к-н не позорься
Какой на арсенал к-н не позорься
Это не за Аргентину играть гы гы
Это не за Аргентину играть гы гы