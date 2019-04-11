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Месси может сыграть против «Уэски»

сегодня, 20:16
УэскаЛоготип футбольный клуб Уэска-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона13.04.2019 в 17:15 Не начался

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прошел медосмотр, который определил степень тяжести травмы, полученной во вчерашнем матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) после столкновения с Крисом Смоллингом

Сообщается, что врачи «Барселоны» не выявили у аргентинца серьезных повреждений. Таким образом, футболист сможет сыграть в следующем матче команды против «Уэски». Впрочем, главный тренер Эрнесто Вальверде, вероятно, предоставит отдых лидеру команды.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил вячеслав остапенко
   20 / 968
сегодня в 21:39
Я думаю Месси не будет играть против Уэска
Клювик болит?)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   213 / 968
сегодня в 21:26
Я думаю Месси не будет играть против Уэска
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
   20 / 968
сегодня в 21:14
пока не белебень раньше времени..
Раньше времени моросить это по твоей части. А потом позорно сливаться. Аха-ха)
Ещё манки соберутся и всем носы поразбивают.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   225 / 968
сегодня в 21:08
Ты уже и на кабинетико из мадрида глядел, только Роналду им дрюкалку обломал. Аха-ха)
пока не белебень раньше времени..
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
   20 / 968
сегодня в 21:07
поглядим как Голландцы будут Туринку дрюкать..
    dzvinka
    dzvinka
       31 / 968
    сегодня в 21:03
    конечно сможет, с Уэской ведь есть контракт на то, чтобы они не трогали солнцеликого гномика, да еще и судья на подхвате))) это ж не с середняком АПЛ из манчестера играть.
    League1
    League1
       86 / 968
    сегодня в 21:01
    Это же "великая" Уэска! )))
    Как же гном может оставить свою дойную корову в "трудный час")))
    Он обязательно выйдет в столь "необычайно важном" матче и поможет своей команде разгромить эту "великую" Уэску)))
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответил feris1
       256 / 968
    сегодня в 20:57
    Гном не упустит шанс чтобы забить очередной дворовой команде.
    А Нырялду и пенальти не гнушается, выпрашивает аж, чегож Месси будет стеснятся забивать с игры, со штрафного например, тем более ЗБ на носу, надо оправдывать, а то скажете же вы, глоры, что слабакам он не забивает =)
    feris1
    feris1
       175 / 968
    сегодня в 20:51
    Гном не упустит шанс чтобы забить очередной дворовой команде.
    ДСА
    ДСА
       141 / 968
    сегодня в 20:47
    Тут можно и отдохнуть.
    1 команда
    1 команда
       49 / 968
    сегодня в 20:44
    Здоровья Месси!
    Великий Князь
    Великий Князь
       20 / 968
    сегодня в 20:40
    Уэска как раз его уровень.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       225 / 968
    сегодня в 20:40
    поглядим как Голландцы будут Туринку дрюкать..
    Toro
    Toro ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 20:30
    Хорошие новости, это его любимая команда, отличная возможность стату для Золотой Бутсы набить.
      drug01
      drug01
         122 / 968
      сегодня в 20:29
      Надо играть,!!!
      Belgie2009
      Belgie2009
         352 / 968
      сегодня в 20:28
      А кто то сомневался?)
      Это не за Аргентину играть гы гы
      Toro
      Toro ответил Так Себе Аналитик
      сегодня в 20:27
      Хорошие новости, это его любимая команда, отличная возможность стату для Золотой Бутсы набить.
      Лопату ещё не стёр?
      juvenale
      juvenale
         38 / 968
      сегодня в 20:27
      хахаха тут свой лицевой счет гарантированно пополнит,это ведь не лч
      STVA 1
      STVA 1
         140 / 968
      сегодня в 20:25
      Наверное на замену выйдет.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         10 / 968
      сегодня в 20:20
      Хорошие новости, это его любимая команда, отличная возможность стату для Золотой Бутсы набить.
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