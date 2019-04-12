Туре: «Месси - странный персонаж, но идеальный партнер для любого игрока»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, с которым играл в каталонской команде в течение трех лет.

Когда отдаешь ему мяч, его всегда окружают три или четыре игрока. Месси очень трудно остановить. Он играет на другом уровне, всегда выше других.

Обычно Лионель мало говорит. Он всегда сосредоточен на футболе. Месси - идеальный партнер для любого футболиста, хотя он странный персонаж. Таких людей, как он, мало.

Когда тренируешься с Месси, он приспосабливается к тебе, а ты к нему. Он всегда хочет играть.