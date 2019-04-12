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Туре: «Месси - странный персонаж, но идеальный партнер для любого игрока»

сегодня, 10:34

Ивуарийский полузащитник Яя Туре поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, с которым играл в каталонской команде в течение трех лет.

Когда отдаешь ему мяч, его всегда окружают три или четыре игрока. Месси очень трудно остановить. Он играет на другом уровне, всегда выше других.

Обычно Лионель мало говорит. Он всегда сосредоточен на футболе. Месси - идеальный партнер для любого футболиста, хотя он странный персонаж. Таких людей, как он, мало.

Когда тренируешься с Месси, он приспосабливается к тебе, а ты к нему. Он всегда хочет играть.

Напомним, Месси получил травму после столкновения с Крисом Смоллингом в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», но сможет сыграть в следующей встрече с «Уэской».

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   219 / 986
сегодня в 11:12
Стерлинг, конечно же всё сделал специально и ручонкой маханул тоже специально. Люди любят смотреть футбол , когда там есть условные месси, а такие как стерлинги разрушают эту игру.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   97 / 986
сегодня в 11:03
Удивительно ,Яя Туре называет кого-то странным персонажем.
kolpankolpan
kolpankolpan
   333 / 986
сегодня в 10:54
А что с гормонами, так и жрет? График приема в студию!Правда как футболист супер-звезда.Правда больной очень.
STVA 1
STVA 1
   139 / 986
сегодня в 10:43
У каждого свои тараканы
RUPRICHT
RUPRICHT
   501 / 986
сегодня в 10:38
Месси Герой с ним нужно ОСТОРОЖНО!
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