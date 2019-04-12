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Фабрегас: «Цель „Монако“ на следующий сезон – быть лучшими после ПСЖ»

сегодня, 07:56

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о целях монегасков на следующий сезон. После ничьей с «Генгамом» (1:1) «Монако» идёт на 16-м месте в чемпионате Франции.

Наша цель на следующий год – финишировать в призах и вернуться в Лигу чемпионов. Клуб имеет очень чёткое представление о том, каким должно быть будущее. Мы здесь не за тем, чтобы наслаждаться жизнью.

Сейчас мы должны сохранить прописку в Лиге 1, а в следующем сезоне попасть в Лигу чемпионов. Этот год является исключением.

Мы знаем, что бороться с ПСЖ тяжело, но мы хотим быть лучшей командой после них. Это наша главная цель на следующий сезон.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   146 / 988
сегодня в 08:15
Мешок тяжело опередить.
drug01
drug01
   128 / 988
сегодня в 08:09
Слишком круто?
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