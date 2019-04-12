Фабрегас: «Цель „Монако“ на следующий сезон – быть лучшими после ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о целях монегасков на следующий сезон. После ничьей с «Генгамом» (1:1) «Монако» идёт на 16-м месте в чемпионате Франции.

Наша цель на следующий год – финишировать в призах и вернуться в Лигу чемпионов. Клуб имеет очень чёткое представление о том, каким должно быть будущее. Мы здесь не за тем, чтобы наслаждаться жизнью.

Сейчас мы должны сохранить прописку в Лиге 1, а в следующем сезоне попасть в Лигу чемпионов. Этот год является исключением.