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Отец Азмуна: «Семак - очень умный тренер»

сегодня, 09:46

Халил Азмун, отец иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, в эфире «Радио „Зенит“» рассказал о том, что за футболистом внимательно следят на родине.

У него более 3 миллионов подписчиков в инстаграме. И они, конечно, следят за тем, как у сына дела в петербургском клубе. Находят в интернете ссылки, прямые трансляции матчей «Зенита». Те 4 миллиона, что живут в нашем регионе, точно так делают. А вообще в Иране более 40 миллионов любителей футбола при населении примерно в 90 миллионов. Матчи сборной меньше 100 000 не собирают. Поэтому порядка 50 изданий пишут о спорте.

Самое главное, что сына хотел видеть в команде главный тренер Сергей Семак. Это было определяющим фактором. Личное же мое мнение таково: когда Сердар попадает в более сильный клуб, он старается еще больше. При этом хотел бы поблагодарить Бердыева, который очень многое сделал для сына. И уже попросил Семака, чтобы он помог Сердару прогрессировать.

Сердар всегда говорит, что для команды очень важна сплоченность. По словам сына, в «Зените» она есть. Вот и его всячески поддерживали с первого дня. Еще он утверждает, что это главный тренер создал такую атмосферу в коллективе. Знаю, что Семак был очень хорошим футболистом. И несмотря на молодость, я вижу — это очень умный тренер. Да и в прошлом и позапрошлом годах у «Зенита» результаты не такие были.

Напомним, Азмун был признан лучшим игроком «Зенита» в марте.  

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 986
сегодня в 09:59
Азмун нашел свою команду. Удачи ему.
Остапчук 67
Остапчук 67
   867 / 986
сегодня в 09:55
Семак - слабый тренер...
Казанский
Казанский
   79 / 986
сегодня в 09:50
Спасибо Семаку за 12 млн.евро за Азмуна и ждем последнего летом в бесплатной аренде))
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