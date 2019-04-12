Отец Азмуна: «Семак - очень умный тренер»

Халил Азмун, отец иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, в эфире «Радио „Зенит“» рассказал о том, что за футболистом внимательно следят на родине.

У него более 3 миллионов подписчиков в инстаграме. И они, конечно, следят за тем, как у сына дела в петербургском клубе. Находят в интернете ссылки, прямые трансляции матчей «Зенита». Те 4 миллиона, что живут в нашем регионе, точно так делают. А вообще в Иране более 40 миллионов любителей футбола при населении примерно в 90 миллионов. Матчи сборной меньше 100 000 не собирают. Поэтому порядка 50 изданий пишут о спорте.

Самое главное, что сына хотел видеть в команде главный тренер Сергей Семак. Это было определяющим фактором. Личное же мое мнение таково: когда Сердар попадает в более сильный клуб, он старается еще больше. При этом хотел бы поблагодарить Бердыева, который очень многое сделал для сына. И уже попросил Семака, чтобы он помог Сердару прогрессировать.

Сердар всегда говорит, что для команды очень важна сплоченность. По словам сына, в «Зените» она есть. Вот и его всячески поддерживали с первого дня. Еще он утверждает, что это главный тренер создал такую атмосферу в коллективе. Знаю, что Семак был очень хорошим футболистом. И несмотря на молодость, я вижу — это очень умный тренер. Да и в прошлом и позапрошлом годах у «Зенита» результаты не такие были.