Игрок «Вест Хэма»: «Мы едем в Манчестер, чтобы выиграть матч»

20-летний полузащитник «Вест Хэма» Грэди Дианьяна накануне матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» вспомнил о том, как «молотобойцы» обыграли «красных дьяволов» в первом круге (3:1).

Это был прекрасный день. Хорошая погода и невероятные фанаты. Стадион был заполнен. Помню, как тренер повернулся, подозвал меня и сказал, что я дебютирую в Премьер-Лиге. Потрясающее чувство!

Нам нужно сыграть на пределе с первых минут, показать им, что из себя представляет «Вест Хэм». Мы едем в Манчестер, чтобы выиграть матч, и это абсолютно нормальный настрой. Надеюсь, сможем уехать домой с тремя очками.