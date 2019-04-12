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Игрок «Вест Хэма»: «Мы едем в Манчестер, чтобы выиграть матч»

сегодня, 09:06
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмЗавтра в 19:30 Не начался

20-летний полузащитник «Вест Хэма» Грэди Дианьяна накануне матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» вспомнил о том, как «молотобойцы» обыграли «красных дьяволов» в первом круге (3:1).

Это был прекрасный день. Хорошая погода и невероятные фанаты. Стадион был заполнен. Помню, как тренер повернулся, подозвал меня и сказал, что я дебютирую в Премьер-Лиге. Потрясающее чувство!

Нам нужно сыграть на пределе с первых минут, показать им, что из себя представляет «Вест Хэм». Мы едем в Манчестер, чтобы выиграть матч, и это абсолютно нормальный настрой. Надеюсь, сможем уехать домой с тремя очками.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   205 / 986
сегодня в 09:51
Вполне возможно.
Шуnя771
Шуnя771
   78 / 986
сегодня в 09:13
Молод, горяч, ушат холодной воды его ждет...
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 986
сегодня в 09:09
Ох и оптимисты
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