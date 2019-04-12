Дриусси: «Каждый хочет отобрать очки у „Зенита“»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в эфире «Зенит ТВ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Премьер-Лиги с «Анжи».

Все матчи одинаково важны, все игры — непростые. Неудивительно, ведь мы идем на первом месте и каждый хочет отобрать у нас очки. Должны побеждать в каждой игре, особенно у себя дома на глазах у наших болельщиков. Следующий соперник может показаться простым, но это не так. Должны выйти с таким же зарядом, как и на матч с «Локомотивом». Чтобы одержать победу дома, нужно не допускать ошибок, которые допустили на выезде. Должны играть умно, продуманно, терпеливо, не терять самообладания, грамотно выходить в атаку и спокойно довести матч до победы.