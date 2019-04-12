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Дриусси: «Каждый хочет отобрать очки у „Зенита“»

сегодня, 12:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи14.04.2019 в 16:30 Не начался

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в эфире «Зенит ТВ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Премьер-Лиги с «Анжи».

Все матчи одинаково важны, все игры — непростые. Неудивительно, ведь мы идем на первом месте и каждый хочет отобрать у нас очки. Должны побеждать в каждой игре, особенно у себя дома на глазах у наших болельщиков. Следующий соперник может показаться простым, но это не так. Должны выйти с таким же зарядом, как и на матч с «Локомотивом». Чтобы одержать победу дома, нужно не допускать ошибок, которые допустили на выезде. Должны играть умно, продуманно, терпеливо, не терять самообладания, грамотно выходить в атаку и спокойно довести матч до победы.

Команды рассудит Михаил Вилков

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Все комментарии
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   705 / 996
сегодня в 12:51
Отодрать очко или отобрать очки? Где опечатка?
LOpp
LOpp
   23 / 996
сегодня в 12:39
Каждый хочет отобрать очки у „Зенита“ кроме Урала, Оренбурга, Тосно и других карманных комнд.
Ver
Ver
   996 / 996
сегодня в 12:36
Пусть назовут клуб, которому бы все хотели очки подарить...
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   43 / 996
сегодня в 12:32
Все будет зависеть только от Зенита.
Балтийский
Балтийский ответил Arragon
   81 / 996
сегодня в 12:25
А ты американец или русскоязычный хохол?
161регион
161регион
   77 / 996
сегодня в 12:16
Все хотят вдудь))))
Egorium
Egorium
   69 / 996
сегодня в 12:03
Особенно свиньи, а когда у них не получается, то они сбивают людей на перекрестах.
drug01
drug01
   137 / 996
сегодня в 12:03
Таков наш футбол!
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