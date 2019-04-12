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Силкин: «Для „Динамо“ каждая следующая игра — вопрос жизни и смерти»

сегодня, 08:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар14.04.2019 в 14:00 Не начался

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Краснодара» в 23-м туре РПЛ.

Для «Динамо» каждая следующая игра — вопрос жизни и смерти. Надо брать очки в каждом матче, и, даже если не получается побеждать, нужно хотя бы цепляться за ничьи. В игре с «Краснодаром» команде необходимо с первых минут показать настрой и заряженность на борьбу. Тогда есть шансы взять очки.

Команды рассудит Евгений Турбин.

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Все комментарии
shur
shur
   228 / 986
сегодня в 09:56
...каждый год-одно и тоже,покойся с миром Динамо!!!
Palex
Palex ответил Казанский
   59 / 986
сегодня в 09:55
Служи. И меньше в интернете сиди, а то врагов прозеваешь.
КЭТиК
КЭТиК
   186 / 986
сегодня в 09:52
Даже ничьих уже не достаточно.
Казанский
Казанский ответил Palex
   79 / 986
сегодня в 09:45
Больно рассуждаешь "мудро" на тему жизни и смерти. Хотя....может ты воевал,смерти в глаза смотрел.Нет?
Да.Мне сейчас 20 лет и я служу.И то,что я редко появляюсь на сайте сейчас - это в фантазиях Вазгена,что у меня нет денег на интернет и домыслах Степашки,что я служу в хим.войсках(хотя может и там нет доступа постоянного в инет).А про фото крапового берета с группой в Чечне и погонах я вообще молчу
Palex
Palex ответил Казанский
   59 / 986
сегодня в 09:40
Больно рассуждаешь "мудро" на тему жизни и смерти. Хотя....может ты воевал,смерти в глаза смотрел.Нет?
Казанский
Казанский ответил Palex
   79 / 986
сегодня в 09:33
Не надо так пафосно,юноша.
В чем пафос?Или ты меня лично знаешь?
Palex
Palex ответил Казанский
   59 / 986
сегодня в 09:30
Не надо так пафосно,юноша.
LOpp
LOpp ответил Шуnя771
   20 / 986
сегодня в 09:30
Или руководство
161регион
161регион
   77 / 986
сегодня в 09:15
Бу га га га....Краснодар-дно 3:0
Казанский
Казанский
   79 / 986
сегодня в 09:14
Ну что за тема?Вопрос жизни и смерти в шоу...Знал бы он что такое смерть и как видишь всю жизнь за 5 секунд,то такими бы словами не бросался.
А по теме,то ниже РПЛ тоже есть жизнь и Зенит-2 от Газпрома тому свидетель))
Arragon
Arragon ответил mihaluch
   189 / 986
сегодня в 09:04
На дверях стоял, все видел?)
mihaluch
mihaluch
   94 / 986
сегодня в 09:02
Очки надо брать по-спартаковски, занёс к судьям чемоданчик с баблом, вот тебе и ничейка, а с большим баблом - вот тебе и победа.
Шуnя771
Шуnя771
   78 / 986
сегодня в 08:58
Карму менять надо.
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