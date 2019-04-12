Силкин: «Для „Динамо“ каждая следующая игра — вопрос жизни и смерти»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Краснодара» в 23-м туре РПЛ .

Для «Динамо» каждая следующая игра — вопрос жизни и смерти. Надо брать очки в каждом матче, и, даже если не получается побеждать, нужно хотя бы цепляться за ничьи. В игре с «Краснодаром» команде необходимо с первых минут показать настрой и заряженность на борьбу. Тогда есть шансы взять очки.