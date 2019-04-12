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Гулиев: «Мне очень стыдно перед болельщиками „Спартака“»

сегодня, 09:37

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев извинился перед болельщиками команды за участие в резонансном дорожном конфликте.

Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков «красно-белых», перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!

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Все комментарии
Groove000
Groove000
   141 / 986
сегодня в 10:00
Гулиев: «Мне очень стыдно за „Спартак“»
Морозовский
Морозовский ответил ziborock
   17 / 986
сегодня в 09:59
Ну не будь столь категоричен! По твоему Гулиеву должно быть стыдно перед Писерманом, Литейным, Байкалом или Волгодоном?! Да им самим всегда стыдно, видно что-то за собой чуют!)))
Да он и на поле футбольном постоянно гоняется за красной карточкой!
cska plus
cska plus
   7 / 986
сегодня в 09:58
Позорники, каждый день где-нибудь да опозорятся.
Arragon
Arragon
   189 / 986
сегодня в 09:57
cska plus
cska plus ответил LOpp
   7 / 986
сегодня в 09:56
Стыдно ему мля, башкой надо думать прежде чем, что-то делать.
Лопп, что с тобой? Он же хрюща!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   109 / 986
сегодня в 09:55
Американцу с неба посыпались деньги,просто шел себе,никого не трогал.)))))
cska plus
cska plus
   7 / 986
сегодня в 09:55
Хрюща извиняется только перед хрющами а все остальные ему побоку, вот такое воспитание в хрющатнике.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   266 / 986
сегодня в 09:54
Ощущение, что не Гулиев извиняется, а пресс-служба Спартака.
311
311
   74 / 986
сегодня в 09:54
Где Спартак, там всегда стыдно!)
ziborock
ziborock ответил Морозовский
   44 / 986
сегодня в 09:53
Гулиёву стыдно только перед болельщиками "Спартака"! Быдло позорное!
Ну не будь столь категоричен! По твоему Гулиеву должно быть стыдно перед Писерманом, Литейным, Байкалом или Волгодоном?! Да им самим всегда стыдно, видно что-то за собой чуют!)))
Правдин Семён
Правдин Семён
   131 / 986
сегодня в 09:53
Хочется верить.
cska1948
cska1948
   61 / 986
сегодня в 09:52
Гулиев очередной кандидат в команду ФК "Бутырка".
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
   79 / 986
сегодня в 09:52
А нам то как стыдно за Спартак. Гыгыгы
Да ты по жизни красный от стыда и в каске,после неудачной прогулке по стройке
beloff
beloff
   343 / 986
сегодня в 09:50
дело запахло жаренным и сразу признает он. Нарушил ПДД, избил человека и как с гуся вода, публичную порку как Кокошу с Мамаем надо, чтобы не в попад было.
ДСА
ДСА
   139 / 986
сегодня в 09:50
Он что с Кокориным и Мамаевым не знаком?
Василий 50
Василий 50
   315 / 986
сегодня в 09:49
Быдло...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 986
сегодня в 09:49
А нам то как стыдно за Спартак. Гыгыгы
makkie
makkie
   30 / 986
сегодня в 09:49
Футболист - публичная личность.
Такие поступки это верх непрофессионализма!
Стыдно должно быть перед всеми болельщиками и не болельщиками.
Порочащий поступок!
Морозовский
Морозовский
   17 / 986
сегодня в 09:47
Гулиёву стыдно только перед болельщиками "Спартака"! Быдло позорное!
LOpp
LOpp
   20 / 986
сегодня в 09:45
Стыдно ему мля, башкой надо думать прежде чем, что-то делать.
Dudikoff
Dudikoff
   463 / 986
сегодня в 09:41
Ни одному слову обезьяны верить нельзя. Ему не стыдно, ему просто страшно.
NbKA555
NbKA555
   182 / 986
сегодня в 09:41
Эх...
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