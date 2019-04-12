Гулиев: «Мне очень стыдно перед болельщиками „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев извинился перед болельщиками команды за участие в резонансном дорожном конфликте.

Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков «красно-белых», перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!