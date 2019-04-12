Уткин - о Гулиеве: «Как и зачем прощать человека без мозгов?»

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о скандалах, в которых оказываются российские футболисты. Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают находиться в СИЗО, а полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев затеял драку с американцем после того, как зацепил его автомобилем на пешеходном переходе.

Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчет типа «мирного ислама» - последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребенку.

Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты. Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде. Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю «Кофемании». А также о том, что женатый мужчина заходит в Эгоист только в одном случае - если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг.

Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живем. Что всё, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или коммент публичного человека - потенциальная новость. Что всё становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом инстаграме.

Вот где у людей мозги? Самые элементарные. Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звездная болезнь - скрытая причина всего у футболистов - тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но... только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. А кем надо быть, чтобы... см. выше.

И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, #%$нуть ему, потом спохватиться, сбегать запереть машину и еще раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьезному?

Камеры на каждом перекрестке. Вообще - надо быть идиотом. А в частности - Аязом Гулиевым. Самое скверное в мозгах, что они уже не отрастают у человека, когда ему за двадцать, и за деньги не продаются тоже. «Спартак», в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак.