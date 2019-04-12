Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с участием Гулиева»

Находящийся в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал скандал, в центре которого оказался полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев.
Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать. Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
Напомним, Гулиев на своем автомобиле зацепил гражданина США, который переходил дорогу на зеленый свет. После этого футболист вышел из машины и бросился на американца с кулаками.
А то, кроме как минусы лепить, видимо на большее ума не хватает.
А то, кроме как минусы лепить, видимо на большее ума не хватает.
Если ты с правом на длинной ноге, не неси эту дичь .
Открой талмуд УК и ознакомься с составом преступления.
И не путай 115 и 116 с 213-й, по которой нет мировой.
Вас тут "спецов" смотрю много, только копни, и пшик.
Если ты с правом на длинной ноге, не неси эту дичь .
Открой талмуд УК и ознакомься с составом преступления.
И не путай 115 и 116 с 213-й, по которой нет мировой.
Вас тут "спецов" смотрю много, только копни, и пшик.
Глупец, не осознающий асоциальности подобных правонарушений.
Глупец, не осознающий асоциальности подобных правонарушений.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ