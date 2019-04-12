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Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с участием Гулиева»

сегодня, 12:42

Находящийся в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал скандал, в центре которого оказался полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев.

Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать. Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.

Напомним, Гулиев на своем автомобиле зацепил гражданина США, который переходил дорогу на зеленый свет. После этого футболист вышел из машины и бросился на американца с кулаками.

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NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Игорь Солнцев
   132 / 996
сегодня в 13:01
Кокорин еще больше офигеет от беззакония.
У тебя плохо со знаниями ? Так пройди курс, может на пользу будет.
А то, кроме как минусы лепить, видимо на большее ума не хватает.
NAZAR 007
NAZAR 007
   132 / 996
сегодня в 12:59
Нелогичный Антиспамм, ответил и прикрылся игнором.

Если ты с правом на длинной ноге, не неси эту дичь .
Открой талмуд УК и ознакомься с составом преступления.
И не путай 115 и 116 с 213-й, по которой нет мировой.
Вас тут "спецов" смотрю много, только копни, и пшик.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   37 / 996
сегодня в 12:58
Кокорин еще больше офигеет от беззакония.
Abverin
Abverin
   39 / 996
сегодня в 12:57
Теперь нужно над каждым светофором повесить фото гулиева в спартаковской форме и крупными буквами написать "Осторожно свинья!"
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   42 / 996
сегодня в 12:55
cska59
cska59 ответил makkie
   296 / 996
сегодня в 12:55
Кокорин дурачок что ли?
Так точно .
Антиспамм
Антиспамм ответил NAZAR 007
   100 / 996
сегодня в 12:52
Рассуждает как взрослый ребенок. Которому по душе такое "сафари". Глупец, не осознающий асоциальности подобных правонарушений.
Не нужно нести ахинею, у чурки мордобой не менее преступный.
NAZAR 007
NAZAR 007
   132 / 996
сегодня в 12:51
Рассуждает как взрослый ребенок. Которому по душе такое "сафари".
Глупец, не осознающий асоциальности подобных правонарушений.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   24 / 996
сегодня в 12:47
ВИДЕО УЖЕ В СЕТИ И ЭТУ ОБЕЗЬЯНУ НУЖНО ЛИШАТЬ ПРАВ - ПУСКАЙ НА ИШАКЕ ЕЗДИТ, А ЛУЧШЕ ВООБЩЕ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА !

ГЫ-ГЫ
makkie
makkie
   30 / 996
сегодня в 12:47
Кокорин дурачок что ли?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   344 / 996
сегодня в 12:45
Господа, кто-то реально верит, что Кокошу может что-то перевоспитать ? Кроме пули, естественно !
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