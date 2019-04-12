Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с участием Гулиева»

сегодня, 12:42

Находящийся в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал скандал, в центре которого оказался полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев.

Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать. Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.