Семак: «Со стороны „Зенита“ недооценки „Анжи“ не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Зенит ТВ» призвал не недооценивать «Анжи», с которым «сине-бело-голубые» сыграют в 23-м туре РПЛ.
Все команды умеют защищаться. И команды из нижней половины таблицы дают бой лидеру. Недооценки не будет. Готовимся в обычном графике. Для нас результат важен, так что мы сделаем всё, чтобы победить на своем поле. Сложно предположить, как будет складываться игра. «Анжи» будет играть хорошо и атаковать, но это будет фрагментарно, не думаю, что это будет происходить на протяжении всего матча.
Нобоа — один из футболистов, который подает со стандартов. Но он пропустил много, ему надо набирать форму. Но в некоторых матчах мы не можем ему дать это игровое время. Он готов помогать, но сколько и когда — будем решать.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Анжи» ...
Недооценка соперника из-за того, что лидер в гостях у аутсайдера? Ну какой «Анжи» аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А «Анжи» — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-Лиги. О недооценке речи быть не может.
В итоге проиграли 1:2....
Надеюсь в этот раз так не будет......
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Анжи» ...
Недооценка соперника из-за того, что лидер в гостях у аутсайдера? Ну какой «Анжи» аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А «Анжи» — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-Лиги. О недооценке речи быть не может.
В итоге проиграли 1:2....
Надеюсь в этот раз так не будет......