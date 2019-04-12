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Семак: «Со стороны „Зенита“ недооценки „Анжи“ не будет»

сегодня, 12:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи14.04.2019 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Зенит ТВ» призвал не недооценивать «Анжи», с которым «сине-бело-голубые» сыграют в 23-м туре РПЛ.

Все команды умеют защищаться. И команды из нижней половины таблицы дают бой лидеру. Недооценки не будет. Готовимся в обычном графике. Для нас результат важен, так что мы сделаем всё, чтобы победить на своем поле. Сложно предположить, как будет складываться игра. «Анжи» будет играть хорошо и атаковать, но это будет фрагментарно, не думаю, что это будет происходить на протяжении всего матча.

Нобоа — один из футболистов, который подает со стандартов. Но он пропустил много, ему надо набирать форму. Но в некоторых матчах мы не можем ему дать это игровое время. Он готов помогать, но сколько и когда — будем решать.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   226 / 996
сегодня в 12:54
Согласен с мнением Семака
LOpp
LOpp
   23 / 996
сегодня в 12:41
Семак: «Со стороны „Зенита“ недооценки „Анжи“ не будет, но на всякий случай на матч назначили Вилкова»
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 996
сегодня в 12:30
В этот раз недооценки соперника не будет. Анжи обыграем с нужным счётом. Гыгыгы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   24 / 996
сегодня в 12:28
НУ ТАК РАСКАТАЙ ЭТУ АНЖУ 7-0 КАК ЛИВЕРПУЛЬ ХРЮШЕК !

ГЫ-ГЫ
nautilus163
nautilus163
   313 / 996
сегодня в 12:26
От Артёмки хет-трик! Вообщем страна ждёт хоккейного счета! Если только судейка опять не вмешается и не сломает надругание своим свистением .
Sully
Sully
   180 / 996
сегодня в 12:25
Семак прав, недооценки соперника не должно быть... недооценили возможности спартака работать с судьями, и вуаля они отскочили, ничья...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 996
сегодня в 12:23
30 сентября 2018, 16:28
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Анжи» ...
Недооценка соперника из-за того, что лидер в гостях у аутсайдера? Ну какой «Анжи» аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А «Анжи» — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-Лиги. О недооценке речи быть не может.

В итоге проиграли 1:2....

Надеюсь в этот раз так не будет......
Arragon
Arragon
   189 / 996
сегодня в 12:13
Недооценки не будет. Чемодан судье будет рассчитан точно.
oncha
oncha
   56 / 996
сегодня в 12:09
Победы Зениту!
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