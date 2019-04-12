Семак: «Со стороны „Зенита“ недооценки „Анжи“ не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Зенит ТВ» призвал не недооценивать «Анжи», с которым «сине-бело-голубые» сыграют в 23-м туре РПЛ .

Все команды умеют защищаться. И команды из нижней половины таблицы дают бой лидеру. Недооценки не будет. Готовимся в обычном графике. Для нас результат важен, так что мы сделаем всё, чтобы победить на своем поле. Сложно предположить, как будет складываться игра. «Анжи» будет играть хорошо и атаковать, но это будет фрагментарно, не думаю, что это будет происходить на протяжении всего матча.

Нобоа — один из футболистов, который подает со стандартов. Но он пропустил много, ему надо набирать форму. Но в некоторых матчах мы не можем ему дать это игровое время. Он готов помогать, но сколько и когда — будем решать.