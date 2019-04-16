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Милнер: «В раздевалке „Ливерпуля“ много говорят о долгожданном титуле»

16 апреля 2019, 22:51
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту». В первой встрече мерсисайдцы победили со счетом 2:0.

Мы должны сосредоточиться на своей игре. Это всё, что мы можем сделать. Единственное, что в нашей власти. В раздевалке много говорят о долгожданном титуле.

Мы понимаем, насколько будет сложно. Результат прошлогодней игры с «Порту» непоказателен. «Порту» — очень хорошая команда.

Если бы я был в составе «Порту», я бы хотел обыграть нас. Один гол меняет расклад противостояния. Атмосфера на стадионе тоже сыграет большую роль.

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mihaluch
mihaluch
17 апреля 2019 в 03:44
Одно дело говорить - другое дело делать
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля 2019 в 23:33
Договорятся и ни с чем останутся.
kotmyshka
kotmyshka
16 апреля 2019 в 23:21
рано...
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