Милнер: «В раздевалке „Ливерпуля“ много говорят о долгожданном титуле»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту». В первой встрече мерсисайдцы победили со счетом 2:0.

Мы должны сосредоточиться на своей игре. Это всё, что мы можем сделать. Единственное, что в нашей власти. В раздевалке много говорят о долгожданном титуле.

Мы понимаем, насколько будет сложно. Результат прошлогодней игры с «Порту» непоказателен. «Порту» — очень хорошая команда.

Если бы я был в составе «Порту», я бы хотел обыграть нас. Один гол меняет расклад противостояния. Атмосфера на стадионе тоже сыграет большую роль.