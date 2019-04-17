Лидер «Ливерпуля» хочет сменить клуб

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Причина - разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Сообщается, что 26-летний египтянин уже сообщил о своем желании руководству клуба. Нападающий готов подать официальный запрос на трансфер. «Ливерпуль» не собирается мешать уходу футболиста.
PS все равно Мане и Фирмино всю работу делает. А он каждый второй момент губит.
PS все равно Мане и Фирмино всю работу делает. А он каждый второй момент губит.
глор болеющий с 1996 года хахах
глор болеющий с 1996 года хахах