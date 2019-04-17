Лидер «Ливерпуля» хочет сменить клуб

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17 апреля 2019, 17:28

Форвард «Ливерпуля» хочет уйти из «Ливерпуля». Причина - разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Сообщается, что 26-летний египтянин уже сообщил о своем желании руководству клуба. Нападающий готов подать официальный запрос на трансфер. «Ливерпуль» не собирается мешать уходу футболиста.

На Салаха претендуют «Реал» и «Ювентус».