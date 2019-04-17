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Лидер «Ливерпуля» хочет сменить клуб

17 апреля 2019, 17:28

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет уйти из «Ливерпуля». Причина - разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Сообщается, что 26-летний египтянин уже сообщил о своем желании руководству клуба. Нападающий готов подать официальный запрос на трансфер. «Ливерпуль» не собирается мешать уходу футболиста.

На Салаха претендуют «Реал» и «Ювентус».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Князь Московский (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля 2019 в 20:36
одно дело состав,а другое игра команды))Аллегри не может элементарно игру поставить с имеющимися игроками) и не такой уж бездарный состав ,в Италии уж точно можно с позиции силы играть и выносить всех
vovinho11
vovinho11
17 апреля 2019 в 20:25
утятина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля 2019 в 19:37
Без команды он не останется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля 2019 в 19:37
Без команды он не останется...
Liver1892
Liver1892
17 апреля 2019 в 19:20, ред.
    DXTK
    DXTK
    17 апреля 2019 в 19:19, ред.
    Пускай Салах валит в Реал как раз там место дельфина освободилось..... нырять умеет в путь.

    PS все равно Мане и Фирмино всю работу делает. А он каждый второй момент губит.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 19:16
    Полностью согласен. Я сам был в шоке, когда увидел де шильо в составе.
    alexando1974
    alexando1974
    17 апреля 2019 в 19:15
    барса или реал заберут)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 19:09
    ппц ты ппц)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    17 апреля 2019 в 19:07
    египетская сила тут ни при чем)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    17 апреля 2019 в 19:04
    А вот это очень интересно! Было бы крайне интересно увидеть в следующем сезоне Азара и Салаха в мадридском Реале. Это было бы просто шикарно)
    dzvinka
    dzvinka ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:59
    все верно, вы без проблем и без него чемпионами будете, есть опыт как говорят, ну если только опять не предложат передохнуть в Серии С чутка, по неспортивным так сказать причинам)))
    dzvinka
    dzvinka ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:57
    да ладно, я шарю чутка по немецки, подскажу своим если что ;) Юра на родную речь реагирует всегда.
    juvenale
    juvenale ответ Groove000 (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:56
    мне нужен кубок Лч,чемпионат мы и без Аллегри брали...спасибо ему за столько чемпионств и кубки Италии,но человек исчерпал себя в Юве и от него уже наверное даже игроки устали
    juvenale
    juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:55
    кто тебя спрашивать будет))скоро будешь наблюдать карлика у себя хахаха
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    17 апреля 2019 в 18:55
    кто прозвал лидером) и без "так" лидеры есть.
    dzvinka
    dzvinka ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:54, ред.
    дибалу оставьте себе, вам еще с кьевами и фрозинонами играть как-то надо, а он для этого самый раз)))
    Rizo1
    Rizo1
    17 апреля 2019 в 18:52
    какой баран такое пишет? сокер иногда фильтруй... статьи....а то скоро стричь можно будет(((
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 апреля 2019 в 18:52
    И пусть канает редиска, нового купим
    Groove000
    Groove000 ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:35
    Вот такие вот болелы у Юве. Человек им 8 чемпионство подряд приносит, а они его за неверные замены готовы с 62ом сравнять)
    Serg3.12
    Serg3.12
    17 апреля 2019 в 18:34
    Разногласия с тренером..? В чем?)
    alexov222
    alexov222
    17 апреля 2019 в 18:34
    В женскую сборную по синхронному плаванию...признанный лидер по дайвингу
    112910415
    112910415
    17 апреля 2019 в 18:33
    не верю
    EAGinLE
    EAGinLE
    17 апреля 2019 в 18:32
    Пусть уходит .
    juvenale
    juvenale ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:31
    филька была даже такая новость Юве предлагал Дибалу и млн 60 за Салаха
    juvenale
    juvenale ответ Groove000 (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:31
    аллегри ссыкло...потому что начал играть по счету,потому,что вместо Канселу выпустил дношило(перестраховался) это тренер ссыкун с 77футболом
    глор болеющий с 1996 года хахах
    juvenale
    juvenale ответ marvel777 (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:30
    не видел такого вью)
    Groove000
    Groove000 ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:25
    Аллегри ссыкло? Ведешь себя как типичный глор
    salleeh
    salleeh
    17 апреля 2019 в 18:16
    Давай в Баварию, на место Роббена, лет этак на 7-8...
    marvel777
    marvel777 ответ juvenale (раскрыть)
    17 апреля 2019 в 18:07, ред.
    Дибала похоже все делает для того чтобы с такой игрой его вообще никто за нормальные деньги не захотел купить,убило его ин-вью после финала ЛЧ в свое время ,что мол у него шансы в другом клубе на ЛЧ будут выше,блин ты только что играл в финале и там тебя вообще не видно было !
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