Ташуев: «ЦСКА в матче с „Локо“ отступать некуда»

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев дал прогноз по матчу 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.
Этот тур будет судьбоносным для команд из верхней части таблицы. В случае победы «Локомотив» отрывается от ЦСКА на три очка. Понятно, что стратегия «железнодорожников» будет однозначной – это компактная оборона, быстрые выходы в атаку, креативная составляющая и розыгрыш комбинаций перед штрафной площадью соперника. Но, учитывая, что «армейцы» играют в пять защитников, делать это будет непросто.
А ЦСКА, я думаю, будет играть более активно и агрессивно. «Армейцам» некуда отступать, ничья их не устроит. Это молодая команда, которая сегодня априори заточена под атаку большими силами, создание численного преимущество на участках поля и розыгрыш различного вида комбинаций. Поэтому, мне кажется, будет борьба тактик. В конце сезона на первый план выходит именно работа тренеров, которые должны выстраивать стратегию и тактику таким образом, чтобы их команды максимально достигали результата. Все прекрасно понимают, что на кону стоит очень много. Здесь не до сантиментов, выигрывать надо и той команде, и другой.
Ташуев также высказал мысль, что «Краснодару» давно уже пора выигрывать чемпионат России.
ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд!
Команда Игоря Никитина выиграла серию у Авангарда со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!
ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд!
Команда Игоря Никитина выиграла серию у Авангарда со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!
Красно Синий Самый Сильный!!!
Красно Синий Самый Сильный!!!
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Может Ганчаренко и придётся поломать голову, а Сёмин, когда на поле Фарфан, может отдохнуть в раздевалке.
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Может Ганчаренко и придётся поломать голову, а Сёмин, когда на поле Фарфан, может отдохнуть в раздевалке.
Будет не лёгкая борьба за 6 очков.
Удачи ЦСКА.
Будет не лёгкая борьба за 6 очков.
Удачи ЦСКА.