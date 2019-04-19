Ташуев: «ЦСКА в матче с „Локо“ отступать некуда»

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев дал прогноз по матчу 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА .

Этот тур будет судьбоносным для команд из верхней части таблицы. В случае победы «Локомотив» отрывается от ЦСКА на три очка. Понятно, что стратегия «железнодорожников» будет однозначной – это компактная оборона, быстрые выходы в атаку, креативная составляющая и розыгрыш комбинаций перед штрафной площадью соперника. Но, учитывая, что «армейцы» играют в пять защитников, делать это будет непросто.