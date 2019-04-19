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Ташуев: «ЦСКА в матче с „Локо“ отступать некуда»

19 апреля 2019, 21:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев дал прогноз по матчу 24-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

Этот тур будет судьбоносным для команд из верхней части таблицы. В случае победы «Локомотив» отрывается от ЦСКА на три очка. Понятно, что стратегия «железнодорожников» будет однозначной – это компактная оборона, быстрые выходы в атаку, креативная составляющая и розыгрыш комбинаций перед штрафной площадью соперника. Но, учитывая, что «армейцы» играют в пять защитников, делать это будет непросто.

А ЦСКА, я думаю, будет играть более активно и агрессивно. «Армейцам» некуда отступать, ничья их не устроит. Это молодая команда, которая сегодня априори заточена под атаку большими силами, создание численного преимущество на участках поля и розыгрыш различного вида комбинаций. Поэтому, мне кажется, будет борьба тактик. В конце сезона на первый план выходит именно работа тренеров, которые должны выстраивать стратегию и тактику таким образом, чтобы их команды максимально достигали результата. Все прекрасно понимают, что на кону стоит очень много. Здесь не до сантиментов, выигрывать надо и той команде, и другой.

Ташуев также высказал мысль, что «Краснодару» давно уже пора выигрывать чемпионат России. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
20 апреля в 06:11
Всех с победой армейских хоккеистов!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил oFANATo
   12 / 959
20 апреля в 03:31
Так и должно быть! ЦСКА - лучший клуб России!
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 01:38
Не нужно было очками разбрасываться.
oFANATo
oFANATo ответил ЦCКА навсегда
   141 / 959
20 апреля в 01:06
Мы ЦСКА! Мы Победили!
ЦСКА вошёл в историю КХЛ. Первый Кубок Гагарина — и сразу рекорд!
Команда Игоря Никитина выиграла серию у Авангарда со счётом 4-0. Раньше такое не удавалось никому!
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   818 / 959
19 апреля в 23:57
Должны биться
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Красно Синий воин
   12 / 959
19 апреля в 23:01
Да́аааааа! Мы ЧЕМПИОНЫ в КХЛ Красно Синий Самый Сильный!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
19 апреля в 22:56
Да́аааааа! Мы ЧЕМПИОНЫ в КХЛ

Красно Синий Самый Сильный!!!
bamana
bamana
19 апреля в 22:55
ого го ,смотрите кто заговорил! чел никогда не игравший в большой футбол,только лишь за колхоз! а рассуждает як великий стратег.
Димoн
Димoн
   33 / 959
19 апреля в 22:37
дерби за второе место)
pomor45
pomor45
   75 / 959
19 апреля в 22:28
В конце сезона на первый план выходит именно работа тренеров, которые должны выстраивать стратегию и тактику таким образом, чтобы их команды максимально достигали результата.
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Может Ганчаренко и придётся поломать голову, а Сёмин, когда на поле Фарфан, может отдохнуть в раздевалке.
Alex-96
Alex-96
   104 / 959
19 апреля в 22:24
Победит Локо, я буду счастлив, но это все таки ЦСКА, предсказателей много результат на поле....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   274 / 959
19 апреля в 22:07
Конечно некуда - за ними Москва!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
19 апреля в 21:47
Мудрое рассуждение стороннего специалиста. Без клубной предвзятости.+++!!!
Будет не лёгкая борьба за 6 очков.
Удачи ЦСКА.
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