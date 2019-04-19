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Адиев: «„Анжи“ будет прилагать все усилия, чтобы сохранить лицо»

19 апреля 2019, 22:00
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Анжи» Магомед Адиев пообщался с журналистами после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Самый позитивный момент после поражения? «Анжи» в теме, идет дальше, у нас остались игры, мы будем прилагать все усилия, чтобы сохранить лицо и быть конкурентоспособными в Премьер-Лиге. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на этот матч. В тот момент, когда команда пребывает в финансовых трудностях, в тумане дальнейшего своего бытия, что у нас остается? Только одна мотивация — болельщики, для нас это большой стимул, спасибо им.

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Все комментарии
МКС
МКС
   162 / 959
20 апреля в 01:03
    barcamilan
    barcamilan
       455 / 959
    19 апреля в 23:30
    у анжи нет лица
    beefs
    beefs
       194 / 959
    19 апреля в 22:55
    Лицо у Вас уже есть...
    fanilich
    fanilich
    19 апреля в 22:41
    Возвращение к истокам , раньше так и играли только для болельщиков и дорожили своими болельщиками
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