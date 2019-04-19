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Сабитов: «Не знаю, кто может равноценно заменить Марио Фернандеса»

19 апреля 2019, 22:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок «Локомотива» Равиль Сабитов в преддверии матча «железнодорожников» с ЦСКА оценил тяжесть потери для «армейцев» защитника Марио Фернандеса.

Это очень сильный игрок. Он лидер ЦСКА по всем параметрам, по игровым качествам и по человеческим. Его потеря сильно осложняет задачу для «армейцев». Я не знаю, кто мог бы равноценно заменить Фернандеса даже во всей Премьер-Лиге, а в ЦСКА – тем более.

Фернандес пропустит предстоящую игру из-за удаления. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   141 / 959
20 апреля в 09:41
Супер Марио такой в РПЛ один и заменить его никто не сможет на все 100 процентов.
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 06:25
равноценно - никто
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил mangoх12
   12 / 959
20 апреля в 00:07
Поросячий подонок этот Лампочкин!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 00:06
Никто не заменит Супер Марио равноценно!
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   9 / 959
19 апреля в 23:47
На каждого борзого супер Марио найдется свой супер Лампочкин...ах хаха...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
19 апреля в 23:08
Думаю , Ефремов выйдет на правую бровку.
Локо на подъеме, но шансы есть всегда!!!
Ждемс!!!
fanilich
fanilich
19 апреля в 23:06
Конечно его будет не хватать в важном матче
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
19 апреля в 23:06
ВСех болел ЦСКА с победой !!! Кубок Гагарина взят!!! Традиция нарушена: победитель регулярки взял кубок Гагарина!!!
Удачи нам завтра!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
19 апреля в 23:01
ДААААА! МЫ ЧЕМПИОНЫ В КХЛ.

КРАСНО СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ.
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
19 апреля в 22:59
начудил Лапочкин))
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
19 апреля в 22:59
потеря...
cska plus
cska plus
   20 / 959
19 апреля в 22:48
В России нет такого как супер Марио.
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