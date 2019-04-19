Сабитов: «Не знаю, кто может равноценно заменить Марио Фернандеса»

Экс-игрок «Локомотива» Равиль Сабитов в преддверии матча «железнодорожников» с ЦСКА оценил тяжесть потери для «армейцев» защитника Марио Фернандеса.

Это очень сильный игрок. Он лидер ЦСКА по всем параметрам, по игровым качествам и по человеческим. Его потеря сильно осложняет задачу для «армейцев». Я не знаю, кто мог бы равноценно заменить Фернандеса даже во всей Премьер-Лиге, а в ЦСКА – тем более.