Бэйл определился со своим будущим

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл летом не планирует менять команду.
Валлиец с помощью своего агента сообщил руководству клуба, что не хочет уходить. Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан определился с игроками, которые покинут клуб летом. В этот список попал и Бэйл.
Контракт 29-летнего футболиста со «сливочными» рассчитан до июня 2022 года.
Роналду - 126
Месси - 110
Рауль - 71
Бензема - 60
Ван Нистелрой - 56... Анри - 50
Интересно, ты правда считаешь его круче Рауля, Анри и Нистелроя??? И причём тут Месси?? (я вообще не его
фанат) Он тут недавно МЮ отгрузил, а как у Бензема с Аяксом было? =)) Помоему только садист и ненавистник Реала может не мечтать о новом нормальном форварде...
Роналду - 126
Месси - 110
Рауль - 71
Бензема - 60
Ван Нистелрой - 56... Анри - 50
Интересно, ты правда считаешь его круче Рауля, Анри и Нистелроя??? И причём тут Месси?? (я вообще не его
фанат) Он тут недавно МЮ отгрузил, а как у Бензема с Аяксом было? =)) Помоему только садист и ненавистник Реала может не мечтать о новом нормальном форварде...
Чтобы Бейл ушел, ему надо дать сразу минимум 2/3 из того, что он получит оставаясь в команде еще три года
Чтобы Бейл ушел, ему надо дать сразу минимум 2/3 из того, что он получит оставаясь в команде еще три года