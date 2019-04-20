Бэйл определился со своим будущим

20 апреля 2019, 08:53

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл летом не планирует менять команду.

Валлиец с помощью своего агента сообщил руководству клуба, что не хочет уходить. Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан определился с игроками, которые покинут клуб летом. В этот список попал и Бэйл.



Контракт 29-летнего футболиста со «сливочными» рассчитан до июня 2022 года.