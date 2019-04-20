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Бэйл определился со своим будущим

20 апреля 2019, 08:53

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл летом не планирует менять команду.

Валлиец с помощью своего агента сообщил руководству клуба, что не хочет уходить. Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан определился с игроками, которые покинут клуб летом. В этот список попал и Бэйл.

Контракт 29-летнего футболиста со «сливочными» рассчитан до июня 2022 года.

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Galaxy real way
Galaxy real way ответил Bavaria_M
   636 / 959
20 апреля в 18:24
)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Galaxy real way
   395 / 959
20 апреля в 18:16
И бабло) ну и медсестры с каталони с доп услугами)
Galaxy real way
Galaxy real way ответил Bavaria_M
   636 / 959
20 апреля в 16:36
Ну он лучший на лавке, а так он вообще не играет, ему только финалы подавай.
shlifen
shlifen ответил Nety-net
   340 / 959
20 апреля в 16:19
Эммм, третий? Уефа говорит что 4-й:
Роналду - 126
Месси - 110
Рауль - 71
Бензема - 60
Ван Нистелрой - 56... Анри - 50
Интересно, ты правда считаешь его круче Рауля, Анри и Нистелроя??? И причём тут Месси?? (я вообще не его
фанат) Он тут недавно МЮ отгрузил, а как у Бензема с Аяксом было? =)) Помоему только садист и ненавистник Реала может не мечтать о новом нормальном форварде...
fantazior
fantazior
   546 / 959
20 апреля в 14:14
Он на старость денег решил у Переса отжать. Почему в обычной жизни такого нет?) Устроился на хороший оклад и сидишь балду гоняешь. И не уволить, и работать не заставить?)
Luk Bessson
Luk Bessson
   737 / 959
20 апреля в 13:28
Бейлу лучше вернуться в АПЛ, а не тратить своё время на мадридские эксперименты
youtomee
youtomee
20 апреля в 12:56
ну нормально, будет сидеть еще 3 года на скамейке и получать свои миллионы, чувак шарит
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
20 апреля в 12:36
Ахахахахахаахахахахахахахахахахахахахаха. Не хочет уходить. Нахрен ты нужен, деревяшка? Хотел отобрать корону у Рона, оказывается слишком тяжела корона, что ноги не выдерживают и ломаешься сразу.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил ALBA BARCELONA 21
   208 / 959
20 апреля в 12:34
Нет у него ни чести ни совести.Знает,что его почти все мадридисты ненавидят,но все равно дальше решил мусолить глаза всем.Гнать его надо,не играя получает бешенные деньги.
Ибо хрусталь мало кому нужен. плюс пешеход с раздутым Эго, да и ЗП никто ему не будет платить как в Реале. Вот пусть и кукует в Реале!
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 12:31
Красава! Держит свою марку
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 12:04
Ну лучший же на лавке, совсем загубили
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   125 / 959
20 апреля в 11:59
Нет у него ни чести ни совести.Знает,что его почти все мадридисты ненавидят,но все равно дальше решил мусолить глаза всем.Гнать его надо,не играя получает бешенные деньги.
Nety-net
Nety-net ответил shlifen
20 апреля в 11:39
Как бы Бензема без пяти минут 3 баибордир лиги чемпионов, для кого-то это конечно пустяк) просто я слышал на второго в этом списке без премий тратят 100 миллионов евро в год))
galem72
galem72
   336 / 959
20 апреля в 11:38
Мадриду давно пора 11 отправлять лечиться в российские "уникальные" клиники, тогда он контракт сам разорвёт и ещё неустойку выплатит. ))
нечитайло
нечитайло
   837 / 959
20 апреля в 11:36
Может зря
Red_team
Red_team
   412 / 959
20 апреля в 11:04
Во присосался, теперь его от сливочной больничной койки и раскаленными щипцами не отколупать =)
Zloi iron
Zloi iron
20 апреля в 10:57
А он,что дурак,кто ему еще будет такие бабки платить,играя несколько матчей за сезон)))
Медив
Медив
   174 / 959
20 апреля в 10:45
Ну когда предлагаешь футболисту большие деньги, перебиваешь конкурентов... то обратная сторона этого - футболист захочет получить их все.
Чтобы Бейл ушел, ему надо дать сразу минимум 2/3 из того, что он получит оставаясь в команде еще три года
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
20 апреля в 10:25
Я думаю Бэйлу придется уйти
shlifen
shlifen
   340 / 959
20 апреля в 10:24
Бензема и Бэйл видимо никогда не покинут Реал =)) Эти ребята видимо будут "доить" до последнего. Не удивлюсь если летом ещё и Дыртуа не захочет уходить если его попросят =)))
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 10:15
К старости наконец определится.
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
20 апреля в 09:52
Его за дверь гонят, он в окно лезет.
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
20 апреля в 09:52
да пусть поиграет Гарет пока есть Здоровье...
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 09:51
Ещё не старый - может заиграть.
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 09:46
Бэйл Определенный
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
20 апреля в 09:39
Практически не играет...
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
20 апреля в 09:34
Если Бэйл не уйдёт по доброй воле, его сошлют в аренду в лазурятник, и он окончательно исчезнет,как футболист!
Рефери
Рефери ответил Scuderia Ferrari
   650 / 959
20 апреля в 09:23
Со своим будущИм
спасибо, поправили
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 09:23
70 лямов всего? и ковачич 35. за сотку оптом взять - и норм. заодно в тарасовке бомбанёт 😅
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
20 апреля в 09:22
Со своим будущИм
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