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«Ювентус» готовит € 80-85 млн на покупку Иско

20 апреля 2019, 07:39

«Ювентус» рассчитывает этим летом усилить состав полузащитником «Реала» и сборной Испании Иско.

Согласно источнику, в туринском клубе полагают, что приход в «Реал» Кристиана Эриксена или Эдена Азара вынудит 26-летнего испанца искать себе новую команду, и «бьянконери» будут готовы выложить за него € 80-85 млн.

Ранее сообщалось о том, что Иско решил не покидать мадридский клуб, после того как Зинедин Зидан вернул игрока в стартовый состав.

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Князь Московский
Князь Московский ответил cevin cigan
   13 / 959
20 апреля в 17:36
Честно говоря,Иско не подходит ни Реалу,ни Юве.............
Потому что дно.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 17:35
Опять на мусорнике отовариваются?(
Кому нужна эта кИска?((
Я так понял в следующем сезоне только шлак и останется.
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
20 апреля в 15:09
85 эта Днина стоит? Уха-ха..Хорош будет Роял если его сбагрит в дом престарелых..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   14 / 959
20 апреля в 15:02
это да,но Юве всегда нужны результаты и он не такой клуб,который готов ждать 2-3 года с молодняком
Тогда он останется со сбитыми летчиками)
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   38 / 959
20 апреля в 14:21
Так и я говорю, на уровне Серии А они могут, но, увы, "Наполи" в Европе мы все видели... Хочется, чтобы "Юве" действительно играл в ЛЧ на высшем уровне, чемпионств ему на ближайшие годы хватит, думаю. Если даже потратить несколько лет на построение топ-команды, это себя окупит. Тем более, что, я подозреваю, два миланско-китайских мешка вложат большие деньги в Серию А и уровень поднимется, что положительно скажется на подготовке к ЛЧ.
это да,но Юве всегда нужны результаты и он не такой клуб,который готов ждать 2-3 года с молодняком
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   14 / 959
20 апреля в 14:02
Ну на самом деле Коста был решающим в борьбе за скудо в прошлом сезоне,когда Наполи обошло
Так и я говорю, на уровне Серии А они могут, но, увы, "Наполи" в Европе мы все видели... Хочется, чтобы "Юве" действительно играл в ЛЧ на высшем уровне, чемпионств ему на ближайшие годы хватит, думаю. Если даже потратить несколько лет на построение топ-команды, это себя окупит. Тем более, что, я подозреваю, два миланско-китайских мешка вложат большие деньги в Серию А и уровень поднимется, что положительно скажется на подготовке к ЛЧ.
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   38 / 959
20 апреля в 13:59
Можно воспитать, если взять хорошую молодежь, и разбавить реально топами. Потенциально-то крутых игроков наверняка много. Сейчас есть Рон, который именно очень умный игрок, который постоянно подсказывает другим, как им надо встать и т.п. Есть Кьеллини. С ними можно играть и учиться. Но шлак при этом надо продать, всяких бесполезных единалов Кост (ни в одном клубе, кроме "Шахтера", он не был важным игроком, зачем его купили вообще), Пьяничей, Джанов... На их месте должны играть игроки, которые будут будущим "Ювентуса", а они в любом случае прошлое. Это тупо игроки, чтобы хватило класса, чтобы выиграть Серию А, но это же не то, что хочет "Юве"? Дибалу-понтореза тоже. Рон, пусть он тянет одеяло на себя, но в нужных матчах он играет как надо, а у большого количества игроков "Юве" понты просто не по делу.
Ну на самом деле Коста был решающим в борьбе за скудо в прошлом сезоне,когда Наполи обошло
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   14 / 959
20 апреля в 13:37
да ну поколение итальянцев сейчас никакое...это не времена Дель Пьеро,Тотти,Пирло и тд сейчас вообще игроков нет топ уровня среди итальянцев.Наши вроде Кьезу хотят из фио,но я не вижу в нем топ игрока,сильнее того же Косты,которого продадут
Можно воспитать, если взять хорошую молодежь, и разбавить реально топами. Потенциально-то крутых игроков наверняка много. Сейчас есть Рон, который именно очень умный игрок, который постоянно подсказывает другим, как им надо встать и т.п. Есть Кьеллини. С ними можно играть и учиться. Но шлак при этом надо продать, всяких бесполезных единалов Кост (ни в одном клубе, кроме "Шахтера", он не был важным игроком, зачем его купили вообще), Пьяничей, Джанов... На их месте должны играть игроки, которые будут будущим "Ювентуса", а они в любом случае прошлое.

Это тупо игроки, чтобы хватило класса, чтобы выиграть Серию А, но это же не то, что хочет "Юве"?

Дибалу-понтореза тоже. Рон, пусть он тянет одеяло на себя, но в нужных матчах он играет как надо, а у большого количества игроков "Юве" понты просто не по делу.
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   38 / 959
20 апреля в 13:30
Я думаю, в Серии А и надо смотреть. И в Серии Б молодежь. Не верю, что в итальянском футболе перевелись игроки. Иско - игрок уровня "Севильи". И он просто тормоз реальный. Любую быструю атаку запорет.
да ну поколение итальянцев сейчас никакое...это не времена Дель Пьеро,Тотти,Пирло и тд сейчас вообще игроков нет топ уровня среди итальянцев.Наши вроде Кьезу хотят из фио,но я не вижу в нем топ игрока,сильнее того же Косты,которого продадут
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   14 / 959
20 апреля в 13:22
ну ему 26 вроде,ну а кого тогда покупать...вон барселона де йонгов и де лигтов покупает,но Юве не может такое себе позволить
Я думаю, в Серии А и надо смотреть. И в Серии Б молодежь. Не верю, что в итальянском футболе перевелись игроки. Иско - игрок уровня "Севильи". И он просто тормоз реальный. Любую быструю атаку запорет.
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   38 / 959
20 апреля в 13:20
Смотрел, как сборная Испании от России вылетела? Угадай, почему? Кто там был плеймейкером?) В любом случае, если "Юве" продолжит путь покупки сбитых летчиков, то скоро и "Милан", и (тьфу-тьфу-тьфу) китайский картонный проект его объедет. Нужно действительно молодых талантов покупать, а не тех, кто не нужен топ-клубам, но сам считает себя до фига мастером.
ну ему 26 вроде,ну а кого тогда покупать...вон барселона де йонгов и де лигтов покупает,но Юве не может такое себе позволить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   14 / 959
20 апреля в 13:07
ну я не следил за ним года полтора)раньше вроде не плох был,особенно в сборной
Смотрел, как сборная Испании от России вылетела? Угадай, почему? Кто там был плеймейкером?)

В любом случае, если "Юве" продолжит путь покупки сбитых летчиков, то скоро и "Милан", и (тьфу-тьфу-тьфу) китайский картонный проект его объедет. Нужно действительно молодых талантов покупать, а не тех, кто не нужен топ-клубам, но сам считает себя до фига мастером.
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   38 / 959
20 апреля в 13:04
Лол, это будет огромная глупость - взять его за 60. Мой нелюбимый игрок, он все атаки тормозит, тугодум редкостный. Мало вам Пьянича в центре поля?
ну я не следил за ним года полтора)раньше вроде не плох был,особенно в сборной
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   14 / 959
20 апреля в 12:40
Многовато,его цена сейчас млн 60
Лол, это будет огромная глупость - взять его за 60. Мой нелюбимый игрок, он все атаки тормозит, тугодум редкостный. Мало вам Пьянича в центре поля?
juvenale
juvenale
   38 / 959
20 апреля в 12:16
Многовато,его цена сейчас млн 60
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   594 / 959
20 апреля в 11:35
приодится в пару к Рону
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   480 / 959
20 апреля в 10:22
Не думаю что это хорошая идея!!
Dudikoff
Dudikoff ответил Garrincha58
   478 / 959
20 апреля в 09:52
Иско бы неплохо подошёл в российском чемпионате у нас медленный футбол он бы был здесь королём но никто не сможет его купить и сам он тоже не захочет
если им даже джан подошёл, иско ураган будет
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 09:49
в пару к дибале зайдет идеально))
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
20 апреля в 09:03
Иско бы неплохо подошёл в российском чемпионате у нас медленный футбол он бы был здесь королём но никто не сможет его купить и сам он тоже не захочет
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 08:43
Честно говоря,Иско не подходит ни Реалу,ни Юве.............
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 08:32
Может тренера нового купить.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
20 апреля в 07:58
Удачи
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
20 апреля в 07:43
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