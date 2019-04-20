«Ювентус» готовит € 80-85 млн на покупку Иско

20 апреля 2019, 07:39

«Ювентус» рассчитывает этим летом усилить состав полузащитником «Реала» и сборной Испании Иско.

Согласно источнику, в туринском клубе полагают, что приход в «Реал» Кристиана Эриксена или Эдена Азара вынудит 26-летнего испанца искать себе новую команду, и «бьянконери» будут готовы выложить за него € 80-85 млн.

Ранее сообщалось о том, что Иско решил не покидать мадридский клуб, после того как Зинедин Зидан вернул игрока в стартовый состав.