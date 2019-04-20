«Ювентус» готовит € 80-85 млн на покупку Иско

«Ювентус» рассчитывает этим летом усилить состав полузащитником «Реала» и сборной Испании Иско.
Согласно источнику, в туринском клубе полагают, что приход в «Реал» Кристиана Эриксена или Эдена Азара вынудит 26-летнего испанца искать себе новую команду, и «бьянконери» будут готовы выложить за него € 80-85 млн.
Ранее сообщалось о том, что Иско решил не покидать мадридский клуб, после того как Зинедин Зидан вернул игрока в стартовый состав.
Кому нужна эта кИска?((
Я так понял в следующем сезоне только шлак и останется.
Кому нужна эта кИска?((
Я так понял в следующем сезоне только шлак и останется.
Это тупо игроки, чтобы хватило класса, чтобы выиграть Серию А, но это же не то, что хочет "Юве"?
Дибалу-понтореза тоже. Рон, пусть он тянет одеяло на себя, но в нужных матчах он играет как надо, а у большого количества игроков "Юве" понты просто не по делу.
Это тупо игроки, чтобы хватило класса, чтобы выиграть Серию А, но это же не то, что хочет "Юве"?
Дибалу-понтореза тоже. Рон, пусть он тянет одеяло на себя, но в нужных матчах он играет как надо, а у большого количества игроков "Юве" понты просто не по делу.
В любом случае, если "Юве" продолжит путь покупки сбитых летчиков, то скоро и "Милан", и (тьфу-тьфу-тьфу) китайский картонный проект его объедет. Нужно действительно молодых талантов покупать, а не тех, кто не нужен топ-клубам, но сам считает себя до фига мастером.
В любом случае, если "Юве" продолжит путь покупки сбитых летчиков, то скоро и "Милан", и (тьфу-тьфу-тьфу) китайский картонный проект его объедет. Нужно действительно молодых талантов покупать, а не тех, кто не нужен топ-клубам, но сам считает себя до фига мастером.
Сериал они и так регулярно покупают,а ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ они не выиграют НИ КОГДА!
ха ха ах ах
Сериал они и так регулярно покупают,а ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ они не выиграют НИ КОГДА!
ха ха ах ах