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Нигматуллин назвал фаворита в матче между «Локомотивом» и ЦСКА

20 апреля 2019, 15:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший голкипер ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассуждает о грядущем московском дерби.

Считаю именно этот матч центральным в 24-м туре. Как говорится, битва за шесть очков. ЦСКА недавно одну такую встречу выиграл - у «Спартака», зато умудрился отдать пять очков «Уфе» и «Оренбургу»… Армейцев бросает из стороны в сторону, «Локомотив» более стабилен. Поэтому команда Юрия Сёмина - фаворит.

Дерби трудно прогнозировать. Но я почти уверен, что обе команды забьют. Ничья-то никому не нужна. Иначе о погоне за «Зенитом» можно забыть. А ЦСКА и «Локо», не сомневаюсь, еще помышляют о чемпионстве. Сёмин и Виктор Ганчаренко по натуре максималисты.

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
20 апреля в 17:40
Да - Локомотив стабильно бьёт пенальти. Стабильность
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
20 апреля в 15:57
Ой,даже читать боюсь,неужели ЦСКА???
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