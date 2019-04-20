Нигматуллин назвал фаворита в матче между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассуждает о грядущем московском дерби.

Считаю именно этот матч центральным в 24-м туре. Как говорится, битва за шесть очков. ЦСКА недавно одну такую встречу выиграл - у «Спартака», зато умудрился отдать пять очков «Уфе» и «Оренбургу»… Армейцев бросает из стороны в сторону, «Локомотив» более стабилен. Поэтому команда Юрия Сёмина - фаворит.