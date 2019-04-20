Сёмин: «Очко - движение вперёд»

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин пообщался с журналистами после ничьей с ЦСКА в поединке 24-го тура РПЛ (1:1).

Хороший матч. Очень напряжённый. Жалко, что он закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли. Второй тайм был полностью наш. Замены положительно сказались. У Игнатьева травма, но чтобы поменять его на Идову, пришлось делать двойную замену. Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил.