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Сёмин: «Очко - движение вперёд»

20 апреля 2019, 21:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин пообщался с журналистами после ничьей с ЦСКА в поединке 24-го тура РПЛ (1:1).

Хороший матч. Очень напряжённый. Жалко, что он закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли. Второй тайм был полностью наш. Замены положительно сказались. У Игнатьева травма, но чтобы поменять его на Идову, пришлось делать двойную замену. Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
20 апреля в 23:53
Не хочу обидеть Палыча, но к действу на поле он сегодня был равнодушен и хотел, чтобы поскорее игра закончилась.
777dimon86
777dimon86
20 апреля в 23:14
Очковое движение
фанат джигурды
фанат джигурды ответил serh62
   291 / 959
20 апреля в 22:27
не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе нужно идти...
Сразу видно, что тебе правда глаза колет.
serh62
serh62 ответил фанат джигурды
   78 / 959
20 апреля в 22:14
Целуй перед сном фотографию смородской.
не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе нужно идти...
фанат джигурды
фанат джигурды ответил serh62
   291 / 959
20 апреля в 21:58
где очко, где пенальти...так доковыляют и до второго места...
Целуй перед сном фотографию смородской.
Великолепный
Великолепный
   114 / 959
20 апреля в 21:46
Ничья закономерна
Победу никто не заслужил
И с Палычем согласен
В таком матче и одно очко
Положительный результат
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   427 / 959
20 апреля в 21:46
Юрий Палыч это статья 6.21 КОАП
serh62
serh62
   78 / 959
20 апреля в 21:44
где очко, где пенальти...так доковыляют и до второго места...
ДСА
ДСА
   132 / 959
20 апреля в 21:43
Очко в помощь Зениту
Bon Scott
Bon Scott
   454 / 959
20 апреля в 21:41
Спасли свое очко
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 21:41
ничья - это очко...
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
20 апреля в 21:41
Маяковский уже ответил на это :"которые тут временные-слазь,кончилось ваше время!"
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
20 апреля в 21:39
Просто радуется Зенит
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