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Червиченко: «„Спартак“ не превосходил „Енисей“»

21 апреля 2019, 22:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Енисеем» (2:0). 

Никаких больших изменений в игре я не заметил. Тем более, в первом тайме казалось, что играют команды, которых разделяют 2-3 строчки в турнирной таблице. «Спартак» не превосходил «Енисей». И в принципе игра была, более-менее, равная. По идее, команда, которая рассказывает, что она одна из сильнейших в стране, должна выносить аутсайдера в одну калитку, тем более играя на своем поле.

Что касается первого гола, то это, скорее, потеря концентрации игроков гостевой команды, которые подумали, что уже до перерыва ничего не произойдет. Хотя в начале второго тайма всё могло измениться сразу, но хозяев спасла перекладина.

Ну а потом «Спартак», играя в большинстве, довел игру до победы. Игра не особо впечатляет, хотя было видно, что хозяева играли более раскрепощенно против аутсайдера, чем ранее в более важных матчах. Ну, а может быть, нынешняя игра «красно-белых» - это их максимум, не знаю.

Поборется ли «Спартак» за зону Лиги чемпионов? Думаю, что нет. Наверху более сильные команды поделят первые 3 места. Будет успехом, если команда попадет в другой европейский турнир.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил mangoх12
   30 / 959
24 апреля в 00:15
по стате на соккере не было удаления , снова свисток что ли чудил ?
Удаления не было, но Енисей пол-часа играл в меньшинстве, не было замен. Вот и перепутали с удалением, и тут все на руку пупсикам.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
22 апреля в 21:26
Квакуха как горячая дама - не отпускает...
Душит и душит за "красно-белые" года.....)
kust07
kust07
   82 / 959
22 апреля в 15:40
тухлая победа.
морозз
морозз ответил Юрниекс
   94 / 959
22 апреля в 15:11
Да нет..все правильно. Поздравляю.Вы одолели гораздо более классную и уважаемую команду. Правда они были в миншинстве..но для такой команды как ваша,и такая победа- славное событие. Клубные клоуны, песни вон посвещают...
Сильней так сильней, ты больше в футболе разбираешься наверное!
Юрниекс
Юрниекс ответил морозз
   325 / 959
22 апреля в 12:28
Что ещё можно ожидать от фаната диеты и правильного питания! Енисей был сильнее, ну разве что проиграл 2:0!
Да нет..все правильно. Поздравляю.Вы одолели гораздо более классную и уважаемую команду. Правда они были в миншинстве..но для такой команды как ваша,и такая победа- славное событие. Клубные клоуны, песни вон посвещают...
mangoх12
mangoх12 ответил parallels
   32 / 959
22 апреля в 10:52
12 на 11 играли, у спартака большинство! судья!
никто юмора не понял)
1asss
1asss ответил За адекватность
22 апреля в 10:24
Вот читаю и удивляюсь. Ну прямо Червиченко вместо Родионова, тандем Рейнгольд Ловчев вместо Кононова и все, дрожи РФПЛ и ЛЧ. Да оставьте Вы команду в покое со своей критикой. С чего вдруг "Спартак" должен складывать чемпионства, как в 90-е прошлого века? Времена другие, без него желающих хватает, равных минимум по возможностям. Дайте Кононову время (даже несмотря на его на мой взгляд необдуманные слова про вроде бы 4 месяца на постановку игры)
в 90-е рулил криминал поэтому спам был вечным чемпионом, сейчас он на своем законном 5-м месте
cska1948
cska1948 ответил mangoх12
   93 / 959
22 апреля в 10:19
Почему все специалисты говорят что Спартак играл в большинстве , у Енисея ведь никого не удаляли ?
Енисей провёл ВСЕ ТРИ замены и после этого Саркисов получил травму и не смог продолжить игру.
Союзник противников
Союзник противников ответил mangoх12
   17 / 959
22 апреля в 10:18
Почему все специалисты говорят что Спартак играл в большинстве , у Енисея ведь никого не удаляли ?
Травма Саркисяна,вышедшего вместо Соболева,это была третья замена. Пару минут поиграл.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
22 апреля в 10:06
Глупости,ну конечно-же превосходил! Но ровно так, как мусорный контейнер для проживающих неподалёку предпочтительней нелегальной свалки.Худшая игра тура,из тех шести,которые удалось посмотреть хоть в какой-то степени.Я думал,что "Спартак" справится играючи,а тут счёт вроде и по делу,но общее впечатление-отвратительное.
parallels
parallels ответил mangoх12
   3 / 959
22 апреля в 06:51
Почему все специалисты говорят что Спартак играл в большинстве , у Енисея ведь никого не удаляли ?
12 на 11 играли, у спартака большинство! судья!
mangoх12
mangoх12 ответил Гавроша
   32 / 959
22 апреля в 02:04
Потому что матч не смотрели, а кто первый написал, что у них было удаление?
по стате на соккере не было удаления , снова свисток что ли чудил ?
МКС
МКС
   162 / 959
22 апреля в 01:31
Последний человек который говорил о абсолютном превосходстве Спартака

Был мешок с помоями по фамилии Червиченко

Остальные люди говорят о стремлении Спартака к победам
Гавроша
Гавроша ответил mangoх12
   30 / 959
22 апреля в 01:09
Почему все специалисты говорят что Спартак играл в большинстве , у Енисея ведь никого не удаляли ?
Потому что матч не смотрели, а кто первый написал, что у них было удаление?
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
22 апреля в 00:44
Почему все специалисты говорят что Спартак играл в большинстве , у Енисея ведь никого не удаляли ?
Гавроша
Гавроша ответил parallels
   30 / 959
22 апреля в 00:07
червиченко молодец, и арбитра посчитал. вон, мыловар ниже искренне удивляется, почему спартак играл в большинстве.
Пупсикам всегда подствистывают. Можно и без удалений свистком больше сделать, чем бы в большинстве играли.
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 23:40
Вот читаю и удивляюсь. Ну прямо Червиченко вместо Родионова, тандем Рейнгольд Ловчев вместо Кононова и все, дрожи РФПЛ и ЛЧ. Да оставьте Вы команду в покое со своей критикой. С чего вдруг "Спартак" должен складывать чемпионства, как в 90-е прошлого века? Времена другие, без него желающих хватает, равных минимум по возможностям. Дайте Кононову время (даже несмотря на его на мой взгляд необдуманные слова про вроде бы 4 месяца на постановку игры)
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 23:20
червиченко молодец, и арбитра посчитал. вон, мыловар ниже искренне удивляется, почему спартак играл в большинстве.
Alhunah
Alhunah
21 апреля в 22:49
Опять этот черевчече тролит нас
BARCDJIN
BARCDJIN ответил parallels
   183 / 959
21 апреля в 22:47
фарм-клуб изо всех сил старался отработать гонорары федуна! позорная купленная победа!
ты истинный спартаковец ..никто так ни пиарит их...задумайся..
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 22:38
"Спартаку" надо выносится самому из зоны еврокубков, чтобы не позорить Россию.
Питермен
Питермен
   21 / 959
21 апреля в 22:38
Отличная аналитика
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
21 апреля в 22:37
в большинстве?
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 959
21 апреля в 22:36
Червяк как всегда
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
21 апреля в 22:34
Свинной солитер только и выползает на ветку Соккера чтобы кинуть что-нибудь пакостное в адрес Спартака...Жаба душит что отодвинули от кормушки...
морозз
морозз ответил parallels
   94 / 959
21 апреля в 22:33
фарм-клуб изо всех сил старался отработать гонорары федуна! позорная купленная победа!
Дружище, не страдай ты так откровенно, береги себя...ещё будет и на твоей улице праздник!
морозз
морозз
   94 / 959
21 апреля в 22:32
Что ещё можно ожидать от фаната диеты и правильного питания! Енисей был сильнее, ну разве что проиграл 2:0!
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 22:29
фарм-клуб изо всех сил старался отработать гонорары федуна! позорная купленная победа!
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