Червиченко: «„Спартак“ не превосходил „Енисей“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Енисеем» (2:0).

Никаких больших изменений в игре я не заметил. Тем более, в первом тайме казалось, что играют команды, которых разделяют 2-3 строчки в турнирной таблице. «Спартак» не превосходил «Енисей». И в принципе игра была, более-менее, равная. По идее, команда, которая рассказывает, что она одна из сильнейших в стране, должна выносить аутсайдера в одну калитку, тем более играя на своем поле.

Что касается первого гола, то это, скорее, потеря концентрации игроков гостевой команды, которые подумали, что уже до перерыва ничего не произойдет. Хотя в начале второго тайма всё могло измениться сразу, но хозяев спасла перекладина.

Ну а потом «Спартак», играя в большинстве, довел игру до победы. Игра не особо впечатляет, хотя было видно, что хозяева играли более раскрепощенно против аутсайдера, чем ранее в более важных матчах. Ну, а может быть, нынешняя игра «красно-белых» - это их максимум, не знаю.

Поборется ли «Спартак» за зону Лиги чемпионов? Думаю, что нет. Наверху более сильные команды поделят первые 3 места. Будет успехом, если команда попадет в другой европейский турнир.