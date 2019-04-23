Мещеряков: «Пусть критики „Локомотива“ посмотрят на поле»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
Война план покажет, не хочу считать очки, особенно чужих команд. Думаю, ничья — это не самый плохой результат для обеих команд. Хотя для ЦСКА, наверное, похуже, так как они отстают от зоны Лиги чемпионов. Мы же реально могли побеждать в дерби. Пусть критики, которые говорили, что мы играем в антифутбол, теперь посмотрят на поле.
Зенит после перерыва вообще "мёртый" вытаскивают джокеры.
Зенит реально в этом сезоне провёл только одну классную игру, последнюю с Краснодаром, а так они были как минимум не лучше Локо.
Что после этого кричать брво Зенит???
Я могу сказать браво только джокерам Азмуну, Ракицкому, в какой то мере Оздоеву, что вытащили "мёртвый" Зенит в чемпионы! Без них Зенит как всегда мог и в тройку не войти.
Зенит после перерыва вообще "мёртый" вытаскивают джокеры.
Зенит реально в этом сезоне провёл только одну классную игру, последнюю с Краснодаром, а так они были как минимум не лучше Локо.
Что после этого кричать брво Зенит???
Я могу сказать браво только джокерам Азмуну, Ракицкому, в какой то мере Оздоеву, что вытащили "мёртвый" Зенит в чемпионы! Без них Зенит как всегда мог и в тройку не войти.
Зрителей не обманешь....
По факту.....глядя на поле :
Две победы 1:0 с помощью пенальти...затем 3 домашние ничьи в 4-х играх.....
Ну и в чём прикол ???...нам всем кричать "Браво"???
Зрителей не обманешь....
По факту.....глядя на поле :
Две победы 1:0 с помощью пенальти...затем 3 домашние ничьи в 4-х играх.....
Ну и в чём прикол ???...нам всем кричать "Браво"???