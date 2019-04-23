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Мещеряков: «Пусть критики „Локомотива“ посмотрят на поле»

23 апреля 2019, 00:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Война план покажет, не хочу считать очки, особенно чужих команд. Думаю, ничья — это не самый плохой результат для обеих команд. Хотя для ЦСКА, наверное, похуже, так как они отстают от зоны Лиги чемпионов. Мы же реально могли побеждать в дерби. Пусть критики, которые говорили, что мы играем в антифутбол, теперь посмотрят на поле.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38
23 апреля в 09:02
Ты очередной раз вызвал у меня улыбку. Зенит после перерыва вообще "мёртый" вытаскивают джокеры. Зенит реально в этом сезоне провёл только одну классную игру, последнюю с Краснодаром, а так они были как минимум не лучше Локо. Что после этого кричать брво Зенит??? Я могу сказать браво только джокерам Азмуну, Ракицкому, в какой то мере Оздоеву, что вытащили "мёртвый" Зенит в чемпионы! Без них Зенит как всегда мог и в тройку не войти.
Ну ветка то и называется не : Медведев:"Пусть критики Зенита посмотрят на поле"
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
23 апреля в 08:48
Пусть Мещеряков и Кикнадзе расхваливают команду....коль другие не хвалят..)) Зрителей не обманешь.... По факту.....глядя на поле : Две победы 1:0 с помощью пенальти...затем 3 домашние ничьи в 4-х играх..... Ну и в чём прикол ???...нам всем кричать "Браво"???
Ты очередной раз вызвал у меня улыбку.
Зенит после перерыва вообще "мёртый" вытаскивают джокеры.
Зенит реально в этом сезоне провёл только одну классную игру, последнюю с Краснодаром, а так они были как минимум не лучше Локо.
Что после этого кричать брво Зенит???
Я могу сказать браво только джокерам Азмуну, Ракицкому, в какой то мере Оздоеву, что вытащили "мёртвый" Зенит в чемпионы! Без них Зенит как всегда мог и в тройку не войти.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 04:49
Команда боеспособна.
амурец
амурец
23 апреля в 02:44
да пусть критикуют
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 01:05
Пусть Мещеряков и Кикнадзе расхваливают команду....коль другие не хвалят..))
Зрителей не обманешь....
По факту.....глядя на поле :
Две победы 1:0 с помощью пенальти...затем 3 домашние ничьи в 4-х играх.....
Ну и в чём прикол ???...нам всем кричать "Браво"???
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 01:01
Смотреть как играет "Локомотив" что-то не интересно.
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