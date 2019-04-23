Мещеряков: «Пусть критики „Локомотива“ посмотрят на поле»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Война план покажет, не хочу считать очки, особенно чужих команд. Думаю, ничья — это не самый плохой результат для обеих команд. Хотя для ЦСКА , наверное, похуже, так как они отстают от зоны Лиги чемпионов. Мы же реально могли побеждать в дерби. Пусть критики, которые говорили, что мы играем в антифутбол, теперь посмотрят на поле.