ГлавнаяНовости

Мирзоян: «Может быть, теперь „Спартак“ прорвет»

23 апреля 2019, 00:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Енисей» (2:0).

Из-за того, что не было результата, на команду оказывалось психологическое давление, поэтому в начале игры не было легкости. Было очень важно победить, и команда это сделала. Нужен был результат, который вселит уверенность в ребят. Может быть, теперь «Спартак» прорвет.

Что касается Гулиева, то ему нужно становиться более зрелым. На футбольном поле больше брать игру на себя. А в обычной жизни не забывать, что он является воспитанником спартаковской академии и мальчишки, которые там учатся, равняются на него.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии0
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VV V
VV V
23 апреля в 07:47
Если Спартак прорвёт, то только как канализационную трубу.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 03:05
От такого футбола скорее вырвет,а не прорвёт.
kotmyshka
kotmyshka
23 апреля в 01:21
Все может быть, но этот сезон явно не спартаковский...
EAGuar As
EAGuar As
23 апреля в 00:52
Может быть , только не с Арсеналом Т .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 00:47
С каких это пор победа над Енисеем - "вселяет уверенность в ребят." ???..)))))
Аленичева обыгрывали все....и никого не "прорвало"...))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100