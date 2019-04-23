Мирзоян: «Может быть, теперь „Спартак“ прорвет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ , в котором «красно-белые» обыграли «Енисей» (2:0).

Из-за того, что не было результата, на команду оказывалось психологическое давление, поэтому в начале игры не было легкости. Было очень важно победить, и команда это сделала. Нужен был результат, который вселит уверенность в ребят. Может быть, теперь «Спартак» прорвет.

Что касается Гулиева, то ему нужно становиться более зрелым. На футбольном поле больше брать игру на себя. А в обычной жизни не забывать, что он является воспитанником спартаковской академии и мальчишки, которые там учатся, равняются на него.