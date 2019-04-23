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Промес: «Я всё ещё не тот Промес, что был в „Спартаке“»

23 апреля 2019, 02:04

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей адаптации в «Севилье» и чемпионате Испании.

Понимал, что из-за схемы игры «Севильи» могу не попадать в стартовый состав. Но игрой доказал, что могу быть полезным на поле. И я стал получать больше игрового времени. Я – самый дорогой футболист в истории клуба. 

У меня получился тяжёлый старт. Я до сих пор не тот Промес, что был в «Спартаке». Но я много работаю, и все знают, что скоро всё придет. 

Люблю играть так, как в «Спартаке». При таком футболе могу забивать и быть полезным. Здесь уровень защитников выше, чем России. Их сложно обыгрывать, но должен искать варианты. Мне нравится играть при контратаках, так как я быстрый футболист.

В минувшем туре чемпионата Испании «Севилья» разгромно уступила «Хетафе» (0:3), Промес отыграл весь второй тайм.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 11:10
Не соглашусь с таким утверждением. Давайте посмотрим, как играл Промес в Спартаке на международней арене. Что не игра то провал, единственное исключение домашний матч с Севильей. А так он был всегда полное дно. Но одного матча хватило, что бы Севилья сделала самую большую ошибку в своей истории.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
23 апреля в 08:46
Тот ты, тот, успокойся. Попал просто НЕ В ТОТ ЧЕМПИОНАТ. Это у нас ты был Промес, а в Испании таких промесов - вагон и маленькая тележка.
yrasikos22
yrasikos22
23 апреля в 08:35
Спартак просто ниже классом чем Севилья,перейдя в Севилью Промес доказал что слабый игрок,щас в Голандии растет новое поколение звезд и Промеса там нет,Промесу одна дорога либо обратно Спартак либо в другой слабый клуб Рпл.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
23 апреля в 06:38
Свинси себе всю карьеру загубил в спартаке.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
23 апреля в 02:27
Самый дорогой футболист в истории клуба - самый бесполезный :)
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