Промес: «Я всё ещё не тот Промес, что был в „Спартаке“»

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей адаптации в «Севилье» и чемпионате Испании.

Понимал, что из-за схемы игры «Севильи» могу не попадать в стартовый состав. Но игрой доказал, что могу быть полезным на поле. И я стал получать больше игрового времени. Я – самый дорогой футболист в истории клуба.

У меня получился тяжёлый старт. Я до сих пор не тот Промес, что был в «Спартаке». Но я много работаю, и все знают, что скоро всё придет.

Люблю играть так, как в «Спартаке». При таком футболе могу забивать и быть полезным. Здесь уровень защитников выше, чем России. Их сложно обыгрывать, но должен искать варианты. Мне нравится играть при контратаках, так как я быстрый футболист.