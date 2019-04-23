Боков: «„Зенит“ превосходит конкурентов длиной скамейки»

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что команда близка к чемпионскому титулу.

Забегать вперед не хочется, но шансы очень велики. Когда отрыв в восемь очков был в первом круге, я сильно сомневался. А сейчас до конца чемпионата осталось совсем мало матчей. Но футбол – игра непредсказуемая. Пусть преследователи посмотрят на пример долматовского ЦСКА 1998 года.

«Зенит» превосходит конкурентов длиной скамейки и отсутствием серьезных травм у лидеров. Вот, многие говорят, что «Зениту» часто везет. Но на одном чистом везении чемпионами не становятся!