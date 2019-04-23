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Боков: «„Зенит“ превосходит конкурентов длиной скамейки»

23 апреля 2019, 23:33

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что команда близка к чемпионскому титулу.

Забегать вперед не хочется, но шансы очень велики. Когда отрыв в восемь очков был в первом круге, я сильно сомневался. А сейчас до конца чемпионата осталось совсем мало матчей. Но футбол – игра непредсказуемая. Пусть преследователи посмотрят на пример долматовского ЦСКА 1998 года.

«Зенит» превосходит конкурентов длиной скамейки и отсутствием серьезных травм у лидеров. Вот, многие говорят, что «Зениту» часто везет. Но на одном чистом везении чемпионами не становятся!

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Алексей Коротеев
   111 / 954
24 апреля в 11:11
Везёт тому ,кто везёт !
Скорее спартак возят, а не спартак везет.
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 10:53
"...енит превосходит конкурентов длиной скамейки..."

Не нужно путать причину и следствие! Прежде всего невское превосходит конкурентов за счёт миллеровских вбросов. Отсюда и размер скамьи "чудом" вырос.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Некит_Зенит
   208 / 954
24 апреля в 09:12
Вот как раз на одном чистом везении хрюшатник и стал чемпионом последний раз.
Везёт тому ,кто везёт !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Питермен
   208 / 954
24 апреля в 09:01
Зенит, в первую очередь, сильнее Духовно. А деньги в футбол не играют
Откуда духовность у покойничков ? Душок -да ! ))
Союзник противников
Союзник противников ответил Питермен
   17 / 954
24 апреля в 08:59
Зенит, в первую очередь, сильнее Духовно. А деньги в футбол не играют
Шо,опять духовнИк появился???
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
24 апреля в 08:58
..."длиной скамейки запасных" Газпрома.
Palex
Palex ответил sir_Alex
   51 / 954
24 апреля в 06:56
Ёпт,рубли по полю бегают. И скамейка не самая великая, Заболотный,Нету, охриненное усиление.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
24 апреля в 06:27
Скорее, длиной газпромовского рубля. Но скоро это закончится.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
24 апреля в 01:27
Скамейка у Питера солидная! У многих основа жиже , чем у Зенита запас!!!
saha100
saha100
   132 / 954
24 апреля в 00:46
Длинным кошельком
Заратустра
Заратустра ответил Питермен
   55 / 954
24 апреля в 00:35
Зенит - бездушный газовый проект.
Питермен
Питермен
   22 / 954
24 апреля в 00:25
Зенит, в первую очередь, сильнее Духовно.
А деньги в футбол не играют
Заратустра
Заратустра
   55 / 954
24 апреля в 00:17
Понакупили три состава на газпромовские деньги. Мешок как он есть.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 23:59
И длинным рублём!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   111 / 954
23 апреля в 23:59
Вот как раз на одном чистом везении хрюшатник и стал чемпионом последний раз.
beefs
beefs
   191 / 954
23 апреля в 23:59
Толстым кошельком
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ABir
   19 / 954
23 апреля в 23:54
1.Ракицкий
2. Адриано
3. Влашич
4.Тарасов
5. Шапи
ABir
ABir
   176 / 954
23 апреля в 23:48
Да, Зенит на 95% - чемпион, а вот со 2-го по 5-е ничего ещё не понятно
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   246 / 954
23 апреля в 23:46
Рано золото раздавать
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