Боков: «„Зенит“ превосходит конкурентов длиной скамейки»

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что команда близка к чемпионскому титулу.
Забегать вперед не хочется, но шансы очень велики. Когда отрыв в восемь очков был в первом круге, я сильно сомневался. А сейчас до конца чемпионата осталось совсем мало матчей. Но футбол – игра непредсказуемая. Пусть преследователи посмотрят на пример долматовского ЦСКА 1998 года.
«Зенит» превосходит конкурентов длиной скамейки и отсутствием серьезных травм у лидеров. Вот, многие говорят, что «Зениту» часто везет. Но на одном чистом везении чемпионами не становятся!
Не нужно путать причину и следствие! Прежде всего невское превосходит конкурентов за счёт миллеровских вбросов. Отсюда и размер скамьи "чудом" вырос.
Не нужно путать причину и следствие! Прежде всего невское превосходит конкурентов за счёт миллеровских вбросов. Отсюда и размер скамьи "чудом" вырос.
А деньги в футбол не играют
А деньги в футбол не играют
2. Адриано
3. Влашич
4.Тарасов
5. Шапи
2. Адриано
3. Влашич
4.Тарасов
5. Шапи