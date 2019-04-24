Шунич: «Шансы победить „Зенит“ небольшие, но они есть»

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился ожиданиями от выездного матча с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ .

Можно ли обыграть «Зенит» второй раз за сезон? В РПЛ всё реально. В лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. У питерцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице. Шансы победить небольшие, но они есть. Мы хорошо играем против лидеров в этом сезоне.