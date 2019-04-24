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Шунич: «Шансы победить „Зенит“ небольшие, но они есть»

24 апреля 2019, 01:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился ожиданиями от выездного матча с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.

Можно ли обыграть «Зенит» второй раз за сезон? В РПЛ всё реально. В лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. У питерцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице. Шансы победить небольшие, но они есть. Мы хорошо играем против лидеров в этом сезоне.

Напомним, в заявку «Динамо» на игру не попал защитник сборной России Константин Рауш.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
24 апреля в 11:07
Победы динамо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 09:19
Никаких шансов внутриМКАДным не давать! Эти пусть воюют за место в РПЛе, а экс-чемпионы с конями и великой народной за место в ЛЧ.
НАДЕЮСЬ, ЧТО ВТОРЫМИ ФИНИШИРУЮТ БЫКИ...
grazie100
grazie100
   466 / 954
24 апреля в 09:14
Выиграть у Динамо и с блеском. Все ждут этот матч. Мы помним всё! Все технические поражения от судей! Динамо уедет из города с овоськой мячей!!!
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
24 апреля в 09:00
Гонял на выезд перед вылетом в пердив, так их пришло на стадион меньше чем нас приехало...Очень рад ,что мы помогли им тогда в пердив схлынуть..
одна из самых продажных и мерзских командишек..
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
24 апреля в 08:56
Даже на ничейку не надейтесь. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   133 / 954
24 апреля в 06:25
Слабо верится в шансы Динамо.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 06:15
Победить можно кого угодно, даже мадридский "Реал на его поле со счётом 3:0.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 06:11
Надо играть а там видно будет.
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 05:51
ЗЕНИТ победит 4:0
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 04:44
Желаю Зениту победы
Mangur
Mangur
   732 / 954
24 апреля в 01:32
Удачи Динамо
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
24 апреля в 01:22
Динамо Зине не соперники.
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