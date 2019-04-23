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Маркизио: «Очень рад, что переехал в Петербург»

23 апреля 2019, 21:57

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о жизни в России.

Я абсолютно всем доволен, прекрасно себя здесь чувствую. Очень рад, что переехал в Петербург и, как видите, смог помочь команде. «Зенит» сейчас идёт на первом месте и очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. 

Жене здесь нравится. Она отлично себя чувствует, для всей нашей семьи переезд в Петербург – это большой опыт. Безусловно, положительный. Супруга обустраивает наш быт: когда мы приехали, она нашла нам квартиру, устроила детей в школу. Сейчас все прекрасно. 

Итальянская кухня действительно популярна в России, но у нас другое направление – жена занимается суши. Здесь есть своя специфика. Подумаем, это интересная идея. Конкуренция нас не остановит. То, что делает супруга, – это совсем другой уровень. Мы точно сможем завоевать этот рынок.

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Все комментарии
poodle
poodle
   265 / 954
24 апреля в 09:16
а чем он помог зениту,я уже не помню когда он выходил на поле,сколько игр за зеню он вообще сыграл,кто помнит?!
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
24 апреля в 08:57
Когда же чистка в клубе начнется ?!?
сколько еще таких дармоедов на шее клуба сидят...
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 05:53
Отлично
112910415
112910415
   97 / 954
24 апреля в 05:42
г-н Маркизио ! чтоб не растолстеть, не забывайте о физических нагрузках...можно, например, попробовать футбол ( это популярная спортивная игра )
311
311
   53 / 954
24 апреля в 02:39
Надо было жену в столовку Зенита пристроить! Всяко выгоднее своей забегаловки вышло бы!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
24 апреля в 01:02
А уж как в Петербурге все рады..
Правдин Семён
Правдин Семён
   93 / 954
24 апреля в 00:21
Смешно ))
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
24 апреля в 00:17
Достали меня уже его интервью, и разве в италии есть кухня?
Физручини
Физручини
23 апреля в 23:58
Твоя работа - в футбол играть, а не жене помогать, антон ты штопаный
Физручини
Физручини
23 апреля в 23:57
"И как видите, смог помочь команде" ПХАХАХАХАХАХАХА смог он помочь команде. Занимался бы сушами своими тогда, а ты просто деньги по контракту в карман складываешь
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
23 апреля в 23:42
газпром мечты сбываются,сидю в кафе
а бабло капает ,а как бакланам помогает
просто жесть.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Гуливер
   237 / 954
23 апреля в 23:42
Не отвлекай человека!))
Он точно знает, как завоевать с суши рынок Питера!!!)
Задача Зенита, исполнять контракт!!!)))) аха ха ха ха)))))
lexatver
lexatver
   289 / 954
23 апреля в 23:41
Маркизио молодец! Сидит на баночке, сушами закидывается, а мы за это ему ещё и платим)
Гуливер
Гуливер
   929 / 954
23 апреля в 23:14
Давай Клаудио напихаешь Динамо
Vladimir808
Vladimir808
   237 / 954
23 апреля в 23:10
Продвижение суши на рынок Питера под брендом ,,Маркизио». Новые приключения итальянцев в России.
И все это за счёт Зенита!!(
Простите, а футбол-то где?(
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 23:00
Легенда "Зенита"!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   295 / 954
23 апреля в 22:53
Чем ты помог команде?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 22:50
    Palex
    Palex
       51 / 954
    23 апреля в 22:35
    Ты играть то,когда будешь.Суши епт.
    Аксинья
    Аксинья
       50 / 954
    23 апреля в 22:20
    Короче - жизнь удалась...
    Vave666
    Vave666
       665 / 954
    23 апреля в 22:11
    О футболе ни слова)))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
       122 / 954
    23 апреля в 22:09
    Конечно он рад,рубит бабло сидя на лавке...А Зенит то как рад,вон какого крутого футболера взяли.Сколько Вы говорите от минут сьиграл,а мячей забил,а голевых отдал???....Это не важно,зато у него имя красивое и он в Юве играл....
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