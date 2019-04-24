Атаманенко: «„Открытие Арена“ может претендовать на финал Лиги Европы»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил, что стадион московского клуба «Открытие Арена» заинтересован в проведении финала Лиги Европы.

Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тыс. человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тыс. В среднем, мы держимся на этом уровне.