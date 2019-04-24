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Атаманенко: «„Открытие Арена“ может претендовать на финал Лиги Европы»

24 апреля 2019, 13:04

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил, что стадион московского клуба «Открытие Арена» заинтересован в проведении финала Лиги Европы.

Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тыс. человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тыс. В среднем, мы держимся на этом уровне.

Напомним, в этом году финал Лиги Европы пройдет в Баку.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 18:40
Народным этот второсортный кубок и в руки брать противно, а финал провести хочеЦЦа...
kolpankolpan
kolpankolpan
   443 / 954
24 апреля в 18:23
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    24 апреля в 18:06
    претендентов много...
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    24 апреля в 17:54
    Они чего перепили в тарасовке? Какая ЛЕ на открывашке?

    Это же позор на весь мир!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил ziborock
       17 / 954
    24 апреля в 17:51
    А как же баклан-арена и унитаз-арена?!)
    Они не страдают пустопорожним,избыточным самомнением.
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    24 апреля в 17:49
    Хотелки обсуждать не будем!
    Против_всех
    Против_всех
       461 / 954
    24 апреля в 17:38
    Рейтузные опять под себя делают от новостей про Спартак))
    Против_всех
    Против_всех ответил serh62
       461 / 954
    24 апреля в 17:36
    Пережевывай не спеша, не подавись ток))
    Против_всех
    Против_всех ответил serh62
       461 / 954
    24 апреля в 17:35
    Ахаха, схавал дважды!!
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    24 апреля в 17:33
    зачем великим этот финал левого кубка? повод паутину в музее достижений убрать?
    serh62
    serh62 ответил Против_всех
       79 / 954
    24 апреля в 17:32
    1. Всегда вас унижали и на футбольном поле и вне его( за редким исключением) и длинны рук, вполне всегда хватало. 2. Что МЫ есть, вам ущемленным во всех аспектах Не по барабану, далеко, иначе бы такие как ты, не паслись бы на ветках КБ круглосуточно! 3. А к аббревиатуре, не то чтобы не уважение спартаковцы проявляют, а самую, что ни на есть брезгливость.
    ты уже унижен тем, что ответил мне.
    Против_всех
    Против_всех
       461 / 954
    24 апреля в 17:28
    На распиле скоро сходняки будут устраивать, тамбовские, едросовские опг и иже с ними
    Против_всех
    Против_всех ответил Аня Романова
       461 / 954
    24 апреля в 17:26
    Молодец девчонка, умыла петушатник)
    Против_всех
    Против_всех ответил serh62
       461 / 954
    24 апреля в 17:23
    Ибо даже пожать цээсковцу его руку, всё равно, что вляпатся. Ахаха
    makkie
    makkie
       11 / 954
    24 апреля в 17:22
    23 апреля в Москве, в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. Мероприятие состоялось в рамках глобального спортивного бизнес-события Sport B2B Expo & Forum 2019, собравшего на своей площадке более полутора тысяч специалистов спортивной индустрии из 47 регионов России.

    «Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион». Таким образом организаторы и экспертный совет премии оценили вклад, который футбольный дом ФК «Спартак-Москва» внес в процесс проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018.
    ___________________________________

    Какие вопросы?
    Против_всех
    Против_всех ответил serh62
       461 / 954
    24 апреля в 17:21
    1. Всегда вас унижали и на футбольном поле и вне его( за редким исключением) и длинны рук, вполне всегда хватало.
    2. Что МЫ есть, вам ущемленным во всех аспектах Не по барабану, далеко, иначе бы такие как ты, не паслись бы
    на ветках КБ круглосуточно!
    3. А к аббревиатуре, не то чтобы не уважение спартаковцы проявляют, а самую, что ни на есть брезгливость.
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       35 / 954
    24 апреля в 17:00
    в тот год, на который претендует спартак, если я правильно понял, уже всё расписано на постсоветском пространстве. к тому же, из-за спб второй финал не отдадут россии. спартак может претендовать на что-то только после 2025, да и то маловероятно, поскольку к тому времени их арена уже будет считаться четвёртого сорта, и на ней будет рынок, а не футбол.
    На вашей арене уже рынок! Скоро еще пивасик подвезут!
    А обычная экскурсия на самое большое в мире бакланье гнездо стоит от 6000 до 22500 р.)))
    https://ticketstour.ru/ehkskursii/sankt-peterburg-ehkskursiya-po-stadionu-zenit-arena
    Где еще такой цирк увидишь!)))
    ziborock
    ziborock
       35 / 954
    24 апреля в 16:45
    А как же баклан-арена и унитаз-арена?!)
    gifiyor
    gifiyor
    24 апреля в 16:22
    test
    gifiyor
    gifiyor
    24 апреля в 16:21
    test
    gifiyor
    gifiyor
    24 апреля в 16:20
    test
    gifiyor
    gifiyor
    24 апреля в 16:18
    test
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 954
    24 апреля в 16:18
    я думаю не сможет, побоятся, что Джикия будет голы забивать с крыши
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 954
    24 апреля в 16:18
    Опять бомжи кичатся рублевым,погрызенным бакланами,самым большим гальюном в Европе ?))
    gifiyor
    gifiyor
    24 апреля в 16:16
    test
    blitz
    blitz
       614 / 954
    24 апреля в 16:15
    Кто же захочет играть финал Лиги Европы на поле команды которая заняла последнее четвертое место в этой Лиги Европы? Кому нужно такое пятно на своем клубе?
    oFANATo
    oFANATo
       142 / 954
    24 апреля в 16:07
    Не судьба пищевику сыграть когда нибудь в финале еврокубка, ну хоть попытаться провести финал на открывашке чужих команд
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Аня Романова
       186 / 954
    24 апреля в 16:00
      подрыватель пуканов
      подрыватель пуканов
         206 / 954
      24 апреля в 16:00
      лучше бы клубом занимались клоуны!
      только и думают, кому еще впарить свой стадион.
      nikot
      nikot
         298 / 954
      24 апреля в 16:00
      Это вам не баклан-арена,где бесплатные билеты!Здесь все по честному!
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