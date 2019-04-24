Атаманенко: «„Открытие Арена“ может претендовать на финал Лиги Европы»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил, что стадион московского клуба «Открытие Арена» заинтересован в проведении финала Лиги Европы.
Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.
В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тыс. человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тыс. В среднем, мы держимся на этом уровне.
Напомним, в этом году финал Лиги Европы пройдет в Баку.
Это же позор на весь мир!
Это же позор на весь мир!
«Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион». Таким образом организаторы и экспертный совет премии оценили вклад, который футбольный дом ФК «Спартак-Москва» внес в процесс проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018.
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Какие вопросы?
«Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион». Таким образом организаторы и экспертный совет премии оценили вклад, который футбольный дом ФК «Спартак-Москва» внес в процесс проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018.
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Какие вопросы?
2. Что МЫ есть, вам ущемленным во всех аспектах Не по барабану, далеко, иначе бы такие как ты, не паслись бы
на ветках КБ круглосуточно!
3. А к аббревиатуре, не то чтобы не уважение спартаковцы проявляют, а самую, что ни на есть брезгливость.
2. Что МЫ есть, вам ущемленным во всех аспектах Не по барабану, далеко, иначе бы такие как ты, не паслись бы
на ветках КБ круглосуточно!
3. А к аббревиатуре, не то чтобы не уважение спартаковцы проявляют, а самую, что ни на есть брезгливость.
А обычная экскурсия на самое большое в мире бакланье гнездо стоит от 6000 до 22500 р.)))
https://ticketstour.ru/ehkskursii/sankt-peterburg-ehkskursiya-po-stadionu-zenit-arena
Где еще такой цирк увидишь!)))
А обычная экскурсия на самое большое в мире бакланье гнездо стоит от 6000 до 22500 р.)))
https://ticketstour.ru/ehkskursii/sankt-peterburg-ehkskursiya-po-stadionu-zenit-arena
Где еще такой цирк увидишь!)))
только и думают, кому еще впарить свой стадион.
только и думают, кому еще впарить свой стадион.