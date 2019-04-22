«Тамбов» будет выступать на стадионе ЧМ-2018 в случае выхода в РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что «Тамбову» в следующем сезоне будет предоставлен один из стадионов, где проходил ЧМ -2018, если команда выйдет в элитный российский дивизион.

РПЛ всегда отслеживала те команды, которые претендуют на выход в нее, нас интересует, как обстоят дела в Тамбове, который, скорее всего, войдет в РПЛ по спортивным показателям по итогам сезона. На прошлой неделе президент РПЛ Сергей Прядкин, исполнительный директор Сергей Чебан и я были в Тамбове, смотрели инфраструктуру, также ведем оказание помощи «Тамбову» в плане оборудования.