«Тамбов» будет выступать на стадионе ЧМ-2018 в случае выхода в РПЛ

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что «Тамбову» в следующем сезоне будет предоставлен один из стадионов, где проходил ЧМ-2018, если команда выйдет в элитный российский дивизион.
РПЛ всегда отслеживала те команды, которые претендуют на выход в нее, нас интересует, как обстоят дела в Тамбове, который, скорее всего, войдет в РПЛ по спортивным показателям по итогам сезона. На прошлой неделе президент РПЛ Сергей Прядкин, исполнительный директор Сергей Чебан и я были в Тамбове, смотрели инфраструктуру, также ведем оказание помощи «Тамбову» в плане оборудования.
Кроме того, обсудили модернизацию стадиона с губернатором и вице-губернатором Тамбовской области, [нас] заверили, что они в кратчайшие сроки проведут работы со стадионом. Хотелось бы, чтобы они закончили подготовку к концу сентября, но есть риски, что не получится, возможно, Тамбов будет играть на одном из стадионов ЧМ-2018 - в Саранске или Волгограде.
После 32-го тура ФНЛ «Тамбов» лидирует в турнирной таблице, опережая «Сочи» на четыре очка.
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ