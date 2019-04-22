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«Тамбов» будет выступать на стадионе ЧМ-2018 в случае выхода в РПЛ

22 апреля 2019, 14:46

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что «Тамбову» в следующем сезоне будет предоставлен один из стадионов, где проходил ЧМ-2018, если команда выйдет в элитный российский дивизион.

РПЛ всегда отслеживала те команды, которые претендуют на выход в нее, нас интересует, как обстоят дела в Тамбове, который, скорее всего, войдет в РПЛ по спортивным показателям по итогам сезона. На прошлой неделе президент РПЛ Сергей Прядкин, исполнительный директор Сергей Чебан и я были в Тамбове, смотрели инфраструктуру, также ведем оказание помощи «Тамбову» в плане оборудования.

Кроме того, обсудили модернизацию стадиона с губернатором и вице-губернатором Тамбовской области, [нас] заверили, что они в кратчайшие сроки проведут работы со стадионом. Хотелось бы, чтобы они закончили подготовку к концу сентября, но есть риски, что не получится, возможно, Тамбов будет играть на одном из стадионов ЧМ-2018 - в Саранске или Волгограде.

После 32-го тура ФНЛ «Тамбов» лидирует в турнирной таблице, опережая «Сочи» на четыре очка. 

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Все комментарии
Пегас в пальто
Пегас в пальто
23 апреля в 06:45
После такой новости уже в принципе и не важно кто там тренирует Тамбов...
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 21:10
Лучший в мире клуб таков .
Волгоградский клуб Тамбов .
:) :)) :))) :)))) :)))))
mat73
mat73
   597 / 959
22 апреля в 19:14
А в Саранске ещё картошку ещё не посадили разве?
dino-hsv
dino-hsv ответил 13 RUS
   99 / 959
22 апреля в 17:11
Ну а кто в этом виноват ,что так развит футбол у нас
а зачем вообще лезть в элитный дивизон, если ты не то что в родном городе, а даже в области играть не можешь? для кого эти команды, которые через 1 год в вышке вылетают назад (хорошо, если не прекращают существование)? не для болельщиков точно
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 16:23
Удачи Тамбову .
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
22 апреля в 16:22
Осталось дождаться ЭТОГО!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
22 апреля в 16:22
Я думаю Тамбов будет играть РПЛ
Aris
Aris
   415 / 959
22 апреля в 16:18
А кому он (Тамбов) нужен в Саранске или Волгограде??? Господа, пора заниматься футболом, а не околофутбольными махинациями!
spartach091
spartach091
   207 / 959
22 апреля в 16:11
Хоть бы в Волгограде. А то Ротор не скоро нам вышку привезет. Да и любят футбол в Волгограде. На пердив народу ходит больше чем на кабинетный цска
Василий 50
Василий 50
   308 / 959
22 апреля в 16:00
Тамбов в РПЛ?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 959
22 апреля в 15:58
Скорее всего, в Саранске.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 15:54
Надо было передвижные или перелётные стадионы строить.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 15:46
Круто!
parallels
parallels
   3 / 959
22 апреля в 15:35
далековато. болельщик не поедет.
13 RUS
13 RUS ответил dino-hsv
   177 / 959
22 апреля в 15:25
российский футбол не меняется. из года в год в вышку лезут всякие тюменские енисеи, тосны с петровского, саранские тамбовы и прочие
Ну а кто в этом виноват ,что так развит футбол у нас
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 959
22 апреля в 15:13
российский футбол не меняется. из года в год в вышку лезут всякие тюменские енисеи, тосны с петровского, саранские тамбовы и прочие
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
22 апреля в 15:12
Да уж. Ну а что, ВВП сказал не потерять наследие. Условно "Тамбов" в Саранск, "Авангард" в Волгоград, ну и "Томь" в Калининград ( для удобства).
LOpp
LOpp ответил cska plus
   23 / 959
22 апреля в 15:06
Саранск скорее всего, просто ближе.
болельщикам Тамбова от этого не легче.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 14:57
ЛУЧШЕ Б НА САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ ИЛИ НА САН-СИРО

ГЫ-ГЫ
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 14:49
Саранск скорее всего, просто ближе.
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