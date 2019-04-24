Назван лучший стадион России в 2018 году

Вчера в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. «Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион».
На церемонии награждения коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал делегатам форума о лучших управленческих практиках, которые наработала команда стадиона за годы практики, а также принял участие в дискуссии о наследии глобальных спортивных событий и перспектив развития футбола в России.
Напомним, в 2018 году стадион «красно-белых» принял четыре матча группового этапа чемпионата мира и встречу 1/8 финала турнира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 — по пенальти).
Надеюсь на этом - все утешительные подарки ко Дню Рождения клуба розданы...))))))
Надеюсь на этом - все утешительные подарки ко Дню Рождения клуба розданы...))))))
В Краснодаре шикарный стадион.
В Краснодаре шикарный стадион.
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Я, спартаковец, полностью согласен, Краснодар − вне конкуренции!
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Я, спартаковец, полностью согласен, Краснодар − вне конкуренции!