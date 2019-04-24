Назван лучший стадион России в 2018 году

24 апреля 2019, 20:27

Вчера в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. «Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион».

На церемонии награждения коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал делегатам форума о лучших управленческих практиках, которые наработала команда стадиона за годы практики, а также принял участие в дискуссии о наследии глобальных спортивных событий и перспектив развития футбола в России.

Напомним, в 2018 году стадион «красно-белых» принял четыре матча группового этапа чемпионата мира и встречу 1/8 финала турнира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 — по пенальти).