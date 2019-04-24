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Назван лучший стадион России в 2018 году

24 апреля 2019, 20:27

Вчера в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве прошла церемония награждения премии Sport Facilities по итогам 2018 года. «Открытие Арена» получила награду в номинации «Лучший футбольный стадион». 

На церемонии награждения коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал делегатам форума о лучших управленческих практиках, которые наработала команда стадиона за годы практики, а также принял участие в дискуссии о наследии глобальных спортивных событий и перспектив развития футбола в России.

Напомним, в 2018 году стадион «красно-белых» принял четыре матча группового этапа чемпионата мира и встречу 1/8 финала турнира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 — по пенальти). 

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Все комментарии
Исмет
Исмет
   538 / 954
25 апреля в 06:14
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    25 апреля в 05:13
    Не пожалел федун мазута, вот и выбрали открывашку.
    Багров-брат
    Багров-брат
       874 / 954
    25 апреля в 01:03
      mortid
      mortid ответил Шишанутый
         317 / 954
      24 апреля в 23:54
      Лучшему клубу Росии лучший стадион! Все логично. А у Зенита зато саммый большой унитаз, питерцы не унывайте.
      Как-то не обращал внимание на стадион Зенита, посмотрел, он и правда похож на отхожее место, это факт )))))))))) Самый дорогой толчок в мире забабахали, срочно нужно в книгу рекордов Гиннесса.
      mat73
      mat73
         588 / 954
      24 апреля в 22:36
      А как же 48 миллиардов , брошенных на борьбу с бакланами?
      pomor45
      pomor45
         75 / 954
      24 апреля в 21:58
      Утешительный приз.
      GooSe25
      GooSe25
         666 / 954
      24 апреля в 21:58
      Не попортили бы бакланы крышу распил-арены, то точно первая была бы.. но, раз дырявая , то призов не видать ...))
      Борис Доенко
      Борис Доенко
         582 / 954
      24 апреля в 21:51
      А какие виды на урожай на следующую зябь?
      juchok
      juchok
      24 апреля в 21:51
      а Волгоград-арена по версии кого? где то читал, что лучший стадио в Волгограде
      13 RUS
      13 RUS
         175 / 954
      24 апреля в 21:34
      Как свиноферма может быть лучшей???
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 954
      24 апреля в 21:33
      Молодцы, поздравляю
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Jeck Denielse
         65 / 954
      24 апреля в 21:31
      Юмор довольно мрачный, но по делу
      Шишанутый
      Шишанутый
         7 / 954
      24 апреля в 21:24
      Лучшему клубу Росии лучший стадион! Все логично. А у Зенита зато саммый большой унитаз, питерцы не унывайте.
      Viktor559
      Viktor559
      24 апреля в 21:20
      А Краснодар? А НН? А Волгоград? Ну какая на открытие арена, смешно же
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 954
      24 апреля в 21:18
      Победа над Енисеем.....премия за Лучший Стадион.....

      Надеюсь на этом - все утешительные подарки ко Дню Рождения клуба розданы...))))))
      n272nm
      n272nm
         150 / 954
      24 апреля в 21:18
      Немного перепутали. Лучший свинарник!
      kust07
      kust07
         82 / 954
      24 апреля в 21:16
      все верно,правильно.
      Еврогранд
      Еврогранд
      24 апреля в 21:06
      Логика светло-синих,если стадион дороже, значит лучше-не работает!
      nikot
      nikot
         298 / 954
      24 апреля в 20:58
      А что с дырявой и обгаженой крышей,худшая номинация!?
      LOpp
      LOpp
         24 / 954
      24 апреля в 20:57
      Баклажан-арена-позора даже в тройку не попала.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         26 / 954
      24 апреля в 20:52
      Логично.
      В Краснодаре шикарный стадион.
      sir_Alex
      sir_Alex
         84 / 954
      24 апреля в 20:44
      OLESOCC
      Сегодня 20:37

      Я, спартаковец, полностью согласен, Краснодар − вне конкуренции!
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 954
      24 апреля в 20:44
      Это кому такой бред пришел в голову? Гыгыгы
      Узбагоеный
      Узбагоеный
         100 / 954
      24 апреля в 20:42
      Ахахахахахахахаха. Нет слов.
      wingback
      wingback
         145 / 954
      24 апреля в 20:38
      Трудно ожидать другого от сборища хряков...
      OLESOCC
      OLESOCC
         419 / 954
      24 апреля в 20:37
      Все, кроме спартаковцев, знают, что лучший стадион в КРАСНОДАРе!!!
      Miaf
      Miaf
         612 / 954
      24 апреля в 20:35
      Даже исклеванная крыша баклан-арены не помогла бомжам сделать свою помойку лучшим стадионом.
      Charismatic
      Charismatic
         718 / 954
      24 апреля в 20:33
      А как же позор-арена в питере, над которой все смеются?
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         6 / 954
      24 апреля в 20:33
      ФИФА не позволила там даже четвертьфиналы проводить, зато какая-то шарашкина контора дала этому стадиону звание лучшего! Стыдно за федун-арену!
      kastites
      kastites
         105 / 954
      24 апреля в 20:32
      Самый позорный видимо
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