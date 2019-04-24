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«Тамбов» будет играть на «Мордовия-Арене» в случае выхода в РПЛ

24 апреля 2019, 14:55

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что в случае выхода клуба в РПЛ в начале сезона-2019/20 он будет проводить домашние матчи в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».

Ясность есть. Это будет «Мордовия-Арена».

Думаю, мы будем играть там полтора месяца - с середины июля до начала сентября. А уже в сентябре будем играть на нашем стадионе.

Стадион «Спартак» в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей), на котором команда проводит домашние матчи в чемпионате ФНЛ, после завершения сезона-2018/19 будет модернизирован для соответствия требованиям РПЛ

«Тамбов» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 32 матчах 62 очка

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Все комментарии
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил parallels
   206 / 954
25 апреля в 11:05
в прошлой новости говорили, что тамбов будет играть либо в саранске, либо в волгограде. выбрали саранск, по понятным причинам.
да, логика в этом есть.
mat73
mat73
   588 / 954
24 апреля в 23:19
Это примерно 300 км от областного центра, нормально, люди больше ездят за любимыми командами, и эти съездят
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
24 апреля в 21:47
Ну емае так то круто,только тарасята приезжать ,ноаый стадион жалко
Шишанутый
Шишанутый ответил parallels
   7 / 954
24 апреля в 21:05
в прошлой новости говорили, что тамбов будет играть либо в саранске, либо в волгограде. выбрали саранск, по понятным причинам.
В Саранске не кто не придет в Волгограде больше болельщиков футбола там бы может хоть кто то пришли фанаты Ротора посмотреть на матчи Пермьер-лиги. Из Тамбова не туда не сюда поедут все равно еденицы. Ошиблись с выбором я считаю.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 16:56
Желаю Тамбову побед
parallels
parallels ответил подрыватель пуканов
   3 / 954
24 апреля в 16:29
что ты хотел сказать этой картинкой?
в прошлой новости говорили, что тамбов будет играть либо в саранске, либо в волгограде. выбрали саранск, по понятным причинам.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил parallels
   206 / 954
24 апреля в 15:58
что ты хотел сказать этой картинкой?
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
24 апреля в 15:44
Ничего нового. В прошлом году в стыках играли, в этом есть вероятность выхода напрямую, решили стадионом заняться, а не выйдут, так и со стадионом можно не напрягаться. Ну а дальше по обычному сценарию, состав не соответствует уровню РФПЛ, непонятные леги, распилы бюджета и.т.д. и возвращение в ФНЛ, рад буду ошибиться.
ДСА
ДСА
   133 / 954
24 апреля в 15:23
Зачем тогда такой футбол жителям города? По телевизору смотреть домашние матчи?
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 15:23
Невесело...
parallels
parallels
   3 / 954
24 апреля в 15:12
parallels
parallels ответил cska plus
   3 / 954
24 апреля в 15:11
Тамбов ещё не вышел в ПЛ но его активно отправляют в Саранск, может проталкивают.
ну, в том, что он выйдет - сомнений, в принципе, почти нет.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 15:02
Тамбов ещё не вышел в ПЛ но его активно отправляют в Саранск, может проталкивают.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 15:01
Волгоградская жара и мошкара отпугнула. Жаль.
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