«Тамбов» будет играть на «Мордовия-Арене» в случае выхода в РПЛ

24 апреля 2019, 14:55

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что в случае выхода клуба в РПЛ в начале сезона-2019/20 он будет проводить домашние матчи в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».

Ясность есть. Это будет «Мордовия-Арена». Думаю, мы будем играть там полтора месяца - с середины июля до начала сентября. А уже в сентябре будем играть на нашем стадионе.

Стадион «Спартак» в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей), на котором команда проводит домашние матчи в чемпионате ФНЛ , после завершения сезона-2018/19 будет модернизирован для соответствия требованиям РПЛ .