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Жена Мамаева: «Паша немножко заболел»

25 апреля 2019, 11:10

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделилась ожиданиями от очередного заседания Пресненского суда Москвы, которое состоится сегодня

Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально. Вчера мне Паша звонил, мы 15 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый. Не понимаю, почему так происходит, справедливости мало. Но что-то скоро свершится.

Была ли провокация? Конечно, вы что не слышали? Слушайте, что говорят эксперты. Мне больше нечего сказать.

Дети? Вы каждый раз спрашиваете. Конечно, скучают.

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dzvinka
dzvinka
   69 / 959
25 апреля в 18:15
а в чем нет справедливости, что не убили водилу? так и не понял.
sir_Alex
sir_Alex
   85 / 959
25 апреля в 13:47
Этот грешный мир в принципе несправедлив)))
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