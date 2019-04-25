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Быстров - про РПЛ: «Надо быть немного рациональнее и красть не все сразу»

25 апреля 2019, 10:45

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о сложном финансовом положении некоторых клубов.

Не хочу говорить, что РПЛ стала лучше или хуже. Просто чемпионат развивается, появилось много молодых ребят. Если искать один негатив, ты обязательно его найдешь и придумаешь, почему турнир стал хуже. На самом деле у нас отличная лига: за титул борются три-четыре команды. Ни в одном зарубежном чемпионате такой конкуренции сейчас нет. Да, внизу таблицы у нас подвал. Не знаю, как это можно изменить. Не понимаю, зачем команды, которые не могут конкурировать с лидерами, еще и покупают при этом второсортных легионеров, тратят весь бюджет за полгода, а потом кричат: «Помогите, спасите, у нас закончились деньги!»

Просто надо было, наверное, эти средства вложить в свою академию. Да, это не быстрый путь, но рано или поздно это принесло бы плоды. Могли бы потом продавать воспитанников и спокойно существовать на эти средства. При таком сценарии в вылете команды из РПЛ не было бы ничего трагичного. А у нас получается так: покупают игроков, деньги заканчиваются, клуб исчезает и остается выжженная земля. Надо быть немного рациональнее и красть все не сразу, а хотя бы постепенно.

Ранее Быстров высказался за действующий в стране лимит на легионеров.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   479 / 954
25 апреля в 15:21
все украдено до нас (((
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 13:10
Вова такими темпами скоро договорится!
Букмекер920
Букмекер920
25 апреля в 12:27
Очень классная лига будет тогда, когда хотя-бы голы забивать начнут, как ни игра все 0:0, 1:0 и люди, заплатившие за билет, должны смотреть это унылое 62о на морозе. Кто-то скажет, что зато у нас защита хорошо играет, но мы видим как их выносят в еврокубках все кому не лень. У нас молодой игрок считается до 25 лет, когда в Европе уже наигрывают молодежь с 16-17 лет. Только Краснодар и ЦСКА на правильном пути.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 11:34
Никак нельзя воровать рациональнее. Это все равно что быть у воды и не напиться.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 10:59
Наши не умеют красть постепенно, надо сразу и помногу - сколько можешь унести.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
25 апреля в 10:55
слышали чухонцы, Иуда советует вкладывать день в академию, а не только воровать газовое бабло.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 10:53
Ничем РПЛ (Российская Продажная Лига) лучше не стала! Как шакалы Федуна, Лампочкин, Егоров и прочие, творили судейский произвол, так и творят!
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