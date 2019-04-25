Сегодня состоится дача показаний Мамаевым и Кокориным

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, как сегодня на очередном заседании Пресненского суда Москвы подсудимые будут доказывать свою невиновность.

Сегодня начнется важная стадия — дача показаний подсудимыми. Они раскроют происходившее 8 октября и свое отношение к этому. Обвинение старается из очевидного сделать невероятное, а именно доказать, что все было совершено по сговору группы лиц. Подсудимые будут давать оценку этим своим деяниям, а не надуманным со стороны обвинения, за которые может быть дано наказание. Надеемся, это будет учтено и обвинитель откажется от своего обвинения. Нам еще предстоит исследовать свои доказательства. Сегодня все услышите.

Как будем доказывать? Суд оценивает все в совокупности. Показания подсудимых изначально были полными. Никаких разночтений с видео и предыдущими допросами нет. Не будет расхождений, которые могли бы позволить суду считать показания недостоверными. Мы вчера могли встретиться, обсудить общую линию. В какой последовательности будут выходить на допрос? Сейчас вот решим.