ГлавнаяНовости

Сегодня состоится дача показаний Мамаевым и Кокориным

25 апреля 2019, 10:52

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, как сегодня на очередном заседании Пресненского суда Москвы подсудимые будут доказывать свою невиновность.

Сегодня начнется важная стадия — дача показаний подсудимыми. Они раскроют происходившее 8 октября и свое отношение к этому. Обвинение старается из очевидного сделать невероятное, а именно доказать, что все было совершено по сговору группы лиц. Подсудимые будут давать оценку этим своим деяниям, а не надуманным со стороны обвинения, за которые может быть дано наказание. Надеемся, это будет учтено и обвинитель откажется от своего обвинения. Нам еще предстоит исследовать свои доказательства. Сегодня все услышите.

Как будем доказывать? Суд оценивает все в совокупности. Показания подсудимых изначально были полными. Никаких разночтений с видео и предыдущими допросами нет. Не будет расхождений, которые могли бы позволить суду считать показания недостоверными. Мы вчера могли встретиться, обсудить общую линию. В какой последовательности будут выходить на допрос? Сейчас вот решим.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что теме полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина уделяется слишком много внимания.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии17
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии13
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
GooSe25
GooSe25
   666 / 954
25 апреля в 12:58
Как же достали мусолить эту тему... как будто в простой пьяной потасовке нужно разбираться целый год... конченый бред, бесполезная показательная порка...
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
25 апреля в 12:32
"Они раскроют происходившее 8 октября и свое отношение к этому". Ну наконец-то падет завеса тайны. Короче с лозунгом: " Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире" узники замка Иф идут на Вы. Продолжение смотрите в следующих сериях.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 12:16
— Здравствуйте. А Абрам дома?
— Нет. Он поехал на дачу.
— Но у него же нет дачи.
— Он поехал на дачу показаний.
serh62
serh62
   79 / 954
25 апреля в 12:10
сажать, сажать. сажать это 62о лет на 5
cska plus
cska plus
   20 / 954
25 апреля в 11:45
Это должно быть интересно.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
25 апреля в 11:40
Пора завязывать с делом Кокорина и Мамаева, уже все сделали правильные выводы, даже Мы!)))
mat73
mat73
   588 / 954
25 апреля в 11:07
Короче - и сегодня мы не узнаем правды!
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
25 апреля в 10:59
этих клоунов нужно по всей России возить, на потеху голодранцам.
drug01
drug01
   118 / 954
25 апреля в 10:58
Что то долго ведут разговор???? Пора на поле выпускать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100