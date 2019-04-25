Чухлов: «Матч „Краснодар“ - „Зенит“ - эталон»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Динамо» (2:0).

Если говорить об игре с «Динамо», то в первом тайме желание было у футболистов «Зенита», но такое ощущение, что мастерства не хватало. А во втором тайме после забитого мяча показали действительно солидную игру. Команда понимала, что перед своими болельщиками надо играть, забивать.

Но эталоном игры стал предыдущий матч, когда «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар». Вот это был футбол! Обе команды играли в футбол. Даже после поражения «Краснодара» в том матче остался при своем мнении, что это самая играющая команда. Краснодарцы демонстрируют очень интересный футбол, действуют в комбинационной манере, скорости есть. На самом деле приятно смотреть на них. А «Зенит» показал, что тоже может, когда захочет. На мой взгляд, это была первая игра в году, когда питерцы действительно захотели что-то показать. Включили свои амбиции, мастерство и заслуженно победили в этой ключевой встрече.