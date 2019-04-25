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Чухлов: «Матч „Краснодар“ - „Зенит“ - эталон»

25 апреля 2019, 10:34

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Динамо» (2:0).

Если говорить об игре с «Динамо», то в первом тайме желание было у футболистов «Зенита», но такое ощущение, что мастерства не хватало. А во втором тайме после забитого мяча показали действительно солидную игру. Команда понимала, что перед своими болельщиками надо играть, забивать.

Но эталоном игры стал предыдущий матч, когда «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар». Вот это был футбол! Обе команды играли в футбол. Даже после поражения «Краснодара» в том матче остался при своем мнении, что это самая играющая команда. Краснодарцы демонстрируют очень интересный футбол, действуют в комбинационной манере, скорости есть. На самом деле приятно смотреть на них. А «Зенит» показал, что тоже может, когда захочет. На мой взгляд, это была первая игра в году, когда питерцы действительно захотели что-то показать. Включили свои амбиции, мастерство и заслуженно победили в этой ключевой встрече.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка ответил Паровозов
   655 / 954
25 апреля в 15:30
Знатно истерил гриша, пришлось ящик приглушить, чтоб соседи полицию не вызвали...
Телогрейка
Телогрейка
   655 / 954
25 апреля в 15:27
Эталон по разборкам, особенно дзюба, как он из смайлика преаратился в терминатора...
Димoн
Димoн ответил Литейный 4
   33 / 954
25 апреля в 12:16
Не плохо погоняли круглого. Гыгыгы
кто по полю круглого гоняет, голы всем подряд забивает, кто по крышам шастает))))) Стыдно за Спартак)))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
25 апреля в 11:21
Не плохо погоняли круглого. Гыгыгы
Паровозов
Паровозов
   222 / 954
25 апреля в 11:17
Больше визжащий Чердак накручивал атмосферу, чем происходящее на поле.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
25 апреля в 11:04
у каждого своя точка видения , но не всегда совпадает с мнением Чухлова Б.
бывшего игрока «Зенита»
Димoн
Димoн
   33 / 954
25 апреля в 10:52
Чухлов: «Матч „Краснодар“ - „Зенит“ - эталон»
Чемпион играл по чемпионски)
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