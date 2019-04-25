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Лепехин: «Всё, что делает Галицкий, заслуживает огромного уважения»

25 апреля 2019, 10:10

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин сравнил «сине-бело-голубых» и «Краснодар». В очном матче «Зенит» одержал победу со счетом 3:2 и теперь находится в шаге от чемпионства.

Питерцы уже больше десяти лет подряд воспринимаются как одни из главных претендентов на чемпионство. Здесь всё объективно и понятно, учитывая возможности клуба и инфраструктуры. По-моему, иначе и быть не может. У «Краснодара» инфраструктура тоже развита хорошо, но чего-то ему не хватает. Чего именно, я не знаю. Но думаю, рано или поздно «Краснодар» также станет клубом, который изначально будет считаться фаворитом Премьер-Лиги.

Вы знаете, я сейчас работаю в майкопской «Дружбе» и часто посещаю академию «Краснодара». Так вот: всё, что делает Галицкий, заслуживает огромного уважения. Честно вам скажу: мне очень нравится «Краснодар». Независимо от того, как он играет и какое место занимает. Только из-за того, как в этом клубе всё прекрасно организовано. Галицкий сумел многое сделать сам и приобщить к этому других людей. Он большой молодец, в России это редкость.

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Морозовский
Морозовский ответил ДАША Д
   5 / 954
25 апреля в 10:20
Только молодые футболисты наглеют и ведут себя неблагодарно.
Есть с кого брать пример! А Глицкий,долгих лет жизни ему, оставит после себя добрые дела
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 10:15
Только молодые футболисты наглеют и ведут себя неблагодарно.
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