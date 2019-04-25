Веденеев: «„Зенит“ одержал победу в классическом стиле»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ .

В этом матче «Зенит» одержал победу в классическом стиле. Причем и сама игра, и результат полностью соответствуют этой оценке, что случается нечасто. Вообще, если говорить о классике, особенно хорош был первый тайм. «Динамо» играло достойно, соперник предложил «Зениту» высокие скорости, вел активную оборону. Не было таких моментов, когда бы игроки «Зенита» наносили удары без сопротивления. В этом смысле «Динамо» смотрелось даже лучше «Краснодара», с которым «Зенит» играл в предыдущем туре. Действуя в три центральных защитника, гости держали под контролем все подходы к воротам. Хорошую игру показывали динамовцы в первом тайме.

Не знаю, возможно, во втором тайме давление «Зенита» сказалось. Но зато точно понятно, что запал из «Динамо» выветрился, команда словно вырубилась. Динамовцы, которые достойно сражались за счет 0:0, вынуждены были отойти к своим воротам, потеряли нить контратакующей игры, что в результате их и погубило. Всего 15 минут такой игры во втором тайме - и гол состоялся. Иначе и быть не могло, потому что «Зенит» просто оккупировал подходы к штрафной.

Классика этого матча, повторяю, в том, что всё произошло в соответствии с рангом футболистов и рейтингом двух команд. Разница в счете соответствует логике событий, она адекватна потенциалу соперников. Стоило динамовцам ослабить хватку, дать чуть пространства «Зениту», который, подчеркну, заставил гостей это сделать, как всё встало на свои места.

Порадовало, что «Зенит» при счете 2:0 продолжал играть дисциплинированно в обороне. И это тоже была классика большого футбола. «Зенит» за этот матч достоин хорошей оценки.