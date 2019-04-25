Григорян: «Никогда не было клуба, где столько фанатов приходило на матч»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился эмоциями после домашней победы над «Шинником», которая стала для него дебютной в стане команды ФНЛ .

Александр Михайлович Побегалов всегда был крепким орешком, играть с ним всегда сложно. На данный момент, я считаю, это лучший тренер у нас не только в ФНЛ , но, возможно, и вообще в целом в стране. Ту модель игры, которую он предложил – в три центральных защитника – он впервые вообще сыграл в чемпионате. Это было неожиданностью. Игра с «Шинником» вообще сложна, потому что команда умеет использовать слабые стороны соперника по максимуму. Поэтому, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что «Шиннику» сегодня удалось вскрыть наши слабые стороны. Особенно во втором тайме. В какой-то степени нам повезло. Ну и мы правильно произвели замены и в концовке игры доминировали. У нас стали получаться позиционные атаки, одна из которых в конце концов привела к голу.



Я работал во многих командах. Но у меня никогда не было клуба, где столько болельщиков приходило на матч. Были кубковые матчи. Например, в «Луче» с «Рубином», где были трибуны заполнены. Но в рамках ФНЛ столько людей – мне непривычно. И для любого тренера большое счастье иметь столько болельщиков, каждый мечтает играть при полных трибунах.