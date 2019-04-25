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Адебайор: «Пока все делали пять повторений в спортзале, Роналду делал 30»

25 апреля 2019, 21:00

Известный нападающий Эммануэль Адебайор рассказал о работе вместе с тренером Жозе Моуриньо и нападающим Криштиану Роналду, с которыми он пересекался в «Реале».

Однажды мы выигрывали 3:0 после первого тайма. И тут в раздевалку входит Моуриньо и начинает сходить с ума. Он пнул холодильник, бросил бутылку и кричал на всех.

Один раз он наехал на Роналду, хотя тот сделал хет-трик. Моуриньо сказал ему: «Тебя называют лучшим в мире, но ты играешь плохо. Покажи мне, что ты лучший». Криштиану принял его критику.

Роналду тренировался с нами, как будто с детьми. В тренажерном зале он тоже был очень крут. Изначально Рамос и я были самыми сильными, но потом пришел Роналду. «Ты думаешь, это сложно?» — говорил он. Мы делали пять повторений, а он - 30. 

Сейчас Адебайор выступает в Турции. 

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   783 / 954
26 апреля в 10:42
У Криштиану хорошие фармакологи в "штате". Не считая, конечно, того, что он действительно, физически одарен по природе. Уточняю, что спецы по..., так сказать, "спортивному" питанию есть у всех звёзд мирового футбола, да и весь проф. спорт на стимуляторах и допинге
wingback
wingback
   145 / 954
26 апреля в 07:31
18 делал 30 повторений на Бадре...
vale46
vale46
   496 / 954
26 апреля в 07:13
Пургу несет этот Адебайор,что можно делать чтоб была такая разница в повторениях? Они просто спали на тренеровке!
Juve14
Juve14 ответил ALBA BARCELONA 21
26 апреля в 03:16
Про сравнения гнома и рона. Это он мужское бельё рекламирует, ему предложили и заплатили именно изза хорошей физ формы и модельную внешность - это бизнес. Какой идиот позовет гнома бельё рекламировать, с его телом ему только чипсы и рекламировать))) Еще скажи что Рон шампуни машины спорт атрибутику голым рекламирует)))
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
26 апреля в 00:30
РОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
25 апреля в 23:37
Биоробот одним словом..
anyway
anyway
   200 / 954
25 апреля в 23:27
гном так вообще с ложкой во рту ходил
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
25 апреля в 23:05
Не нырял бы,как английский прыгун в воду-чемпион мира,не хвастал ся бы,тогда было бы плюс.Он 30 раз повторял,потому,что и дома на тренажерах работал над рельефом тела,опять же ради показухи.После голов-поднимает футболку показывая пресс,поднимает трусы показывая какие у него накачанные бедра.Таких качков показушников очень много,это его не укращает.
Посмотрите на рекламы Месси и Рона.Рон почти во всех рекламах голый в трусах,показывает тело,как девушки.Мужчина так себя не ведет.
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
25 апреля в 21:49
никто не спорит, упорство и трудолюбие у него есть, и это большой плюс, а вот нарциссизм и ныряние-большой минус
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   108 / 954
25 апреля в 21:45
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       89 / 954
    25 апреля в 21:27
    в этом плане да, равных Роналду очень мало, если вообще есть.
    feris1
    feris1
       233 / 954
    25 апреля в 21:26
    Это лишний раз доказывает,что Рон упорством и трудолюбием добился высочайшего уровня на котором выступает десяток лет!
    В отличии от каталонского пешехода.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       738 / 954
    25 апреля в 21:26
    Спасибо Адебайору за эту информацию. Всегда интересно знать, что происходит в раздевалке.
    Моур крут, если не боялся кричать на Роналду.

    НО !!!!!! Самый крутой в этой истории Криштиану Роналду. Сравните его с тем же Погба. Один является лучшим в мире, но принял критику и тренировался усерднее. Второй же не является лучшим в мире, но сам себя считает таким и ни дай Бог тренер сделает ему замечание. В этом разница между профессионалами и такими как Погба, Санчесами, Баллотели и прочими любителями обижаться.
    Wolf77785
    Wolf77785
       42 / 954
    25 апреля в 21:13
    Пока никто не нырял, Роналду нырял 30!
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