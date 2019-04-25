Адебайор: «Пока все делали пять повторений в спортзале, Роналду делал 30»

Известный нападающий Эммануэль Адебайор рассказал о работе вместе с тренером Жозе Моуриньо и нападающим Криштиану Роналду, с которыми он пересекался в «Реале».
Однажды мы выигрывали 3:0 после первого тайма. И тут в раздевалку входит Моуриньо и начинает сходить с ума. Он пнул холодильник, бросил бутылку и кричал на всех.
Один раз он наехал на Роналду, хотя тот сделал хет-трик. Моуриньо сказал ему: «Тебя называют лучшим в мире, но ты играешь плохо. Покажи мне, что ты лучший». Криштиану принял его критику.
Роналду тренировался с нами, как будто с детьми. В тренажерном зале он тоже был очень крут. Изначально Рамос и я были самыми сильными, но потом пришел Роналду. «Ты думаешь, это сложно?» — говорил он. Мы делали пять повторений, а он - 30.
Сейчас Адебайор выступает в Турции.
Посмотрите на рекламы Месси и Рона.Рон почти во всех рекламах голый в трусах,показывает тело,как девушки.Мужчина так себя не ведет.
Посмотрите на рекламы Месси и Рона.Рон почти во всех рекламах голый в трусах,показывает тело,как девушки.Мужчина так себя не ведет.
В отличии от каталонского пешехода.
В отличии от каталонского пешехода.
Моур крут, если не боялся кричать на Роналду.
НО !!!!!! Самый крутой в этой истории Криштиану Роналду. Сравните его с тем же Погба. Один является лучшим в мире, но принял критику и тренировался усерднее. Второй же не является лучшим в мире, но сам себя считает таким и ни дай Бог тренер сделает ему замечание. В этом разница между профессионалами и такими как Погба, Санчесами, Баллотели и прочими любителями обижаться.
Моур крут, если не боялся кричать на Роналду.
НО !!!!!! Самый крутой в этой истории Криштиану Роналду. Сравните его с тем же Погба. Один является лучшим в мире, но принял критику и тренировался усерднее. Второй же не является лучшим в мире, но сам себя считает таким и ни дай Бог тренер сделает ему замечание. В этом разница между профессионалами и такими как Погба, Санчесами, Баллотели и прочими любителями обижаться.