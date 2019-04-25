Адебайор: «Пока все делали пять повторений в спортзале, Роналду делал 30»

Известный нападающий Эммануэль Адебайор рассказал о работе вместе с тренером Жозе Моуриньо и нападающим Криштиану Роналду, с которыми он пересекался в «Реале».

Однажды мы выигрывали 3:0 после первого тайма. И тут в раздевалку входит Моуриньо и начинает сходить с ума. Он пнул холодильник, бросил бутылку и кричал на всех.

Один раз он наехал на Роналду, хотя тот сделал хет-трик. Моуриньо сказал ему: «Тебя называют лучшим в мире, но ты играешь плохо. Покажи мне, что ты лучший». Криштиану принял его критику.

Роналду тренировался с нами, как будто с детьми. В тренажерном зале он тоже был очень крут. Изначально Рамос и я были самыми сильными, но потом пришел Роналду. «Ты думаешь, это сложно?» — говорил он. Мы делали пять повторений, а он - 30.