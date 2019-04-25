Сампаоли: «Месси очень страдает из-за неудач в сборной»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси.
Я тренировал лучшего игрока мира. Не знаю, является ли Месси лучшим в истории, но он забил более 600 голов в Европе, он побил все рекорды, но когда он прилетает в Аргентину, его критикуют.
Несмотря на все его способности, он обычный человек. Болельщики сборной пытаются полюбить его так же, как любят его фанаты «Барселоны», но Лео очень страдает из-за текущих реалий. Он не может показать миру всю свою силу, когда играет за сборную. Аргентинское сообщество больше любит разрушать, чем наслаждаться успехом.
Под руководством Сампаоли сборная выступила на ЧМ-2018, где вылетела в 1/8 финала.
+ прошу заметить, что именно из-за хет-трика Лео в последнем отборочном матче сборная Аргентины вообще попала на ЧМ, учитывая то, что он был дисквалифицирован до этого на несколько матчей и Аргентина абсолютно ничего на них не показала.
+ посмотри записи Копа Америка за 2016 год и потом будем общаться)
+ прошу заметить, что именно из-за хет-трика Лео в последнем отборочном матче сборная Аргентины вообще попала на ЧМ, учитывая то, что он был дисквалифицирован до этого на несколько матчей и Аргентина абсолютно ничего на них не показала.
+ посмотри записи Копа Америка за 2016 год и потом будем общаться)
и одно дело замыкать передачи, навесы, получить мяч у линии штрафной и пробить, как это делает, к примеру, Роналду,
а другое дело - отдать режущую передачу и вывести 1на1, отобрать мяч и разогнать атаку, взять мяч, обыграть полкоманды и забить.
Месси уже давно сам создаёт условия, чтобы кто-то забил и только тот, кто не смотрит матчи а просто нарезки в Ютубе может делать такие "сенсационные" заявления)
и одно дело замыкать передачи, навесы, получить мяч у линии штрафной и пробить, как это делает, к примеру, Роналду,
а другое дело - отдать режущую передачу и вывести 1на1, отобрать мяч и разогнать атаку, взять мяч, обыграть полкоманды и забить.
Месси уже давно сам создаёт условия, чтобы кто-то забил и только тот, кто не смотрит матчи а просто нарезки в Ютубе может делать такие "сенсационные" заявления)
чтобы понять величину игры Месси, достаточно посмотреть на игры Барсы с его участием, камбеки, финалы ЛЧ и т.д.. Как можно раздуть хорошие слухи, если матчи транслируют онлайн, где нет нарезок именно с Месси, что за БРЕД?)))
чтобы понять величину игры Месси, достаточно посмотреть на игры Барсы с его участием, камбеки, финалы ЛЧ и т.д.. Как можно раздуть хорошие слухи, если матчи транслируют онлайн, где нет нарезок именно с Месси, что за БРЕД?)))
То у них оказывается Аргентина бомбовая сборная, а Лео там лишний )))))
Армани,Павон,Меркадо,Тафильяко,Рохо,Перес,Меса,Фасио
Эти ТОПы играли с Францией)))
И умудрились не пройти дальше!
Тоооооооопп сборная))
То у них оказывается Аргентина бомбовая сборная, а Лео там лишний )))))
Армани,Павон,Меркадо,Тафильяко,Рохо,Перес,Меса,Фасио
Эти ТОПы играли с Францией)))
И умудрились не пройти дальше!
Тоооооооопп сборная))
Толку от якобы крутых напарников, если они там нули?
Ли Мария , Игуаин, Агуэро и остальные , все они не о чем , а в клубе играют норм.
Защита вообще фейспам
Что можно добиться со сборной, когда там в напарниках Месы,Тафильяко, всякие Ругани Дибалы и прочий мусор
Аргентина дно сборная
Толку от якобы крутых напарников, если они там нули?
Ли Мария , Игуаин, Агуэро и остальные , все они не о чем , а в клубе играют норм.
Защита вообще фейспам
Что можно добиться со сборной, когда там в напарниках Месы,Тафильяко, всякие Ругани Дибалы и прочий мусор
Аргентина дно сборная
А сквозера ещё полвека подождут. Аха-ха)
А сквозера ещё полвека подождут. Аха-ха)
Надеюсь, эти ребята станут чемпионами островного гос-ва (точнее, его части). Шалаш и хе рмино в утиль.
Надеюсь, эти ребята станут чемпионами островного гос-ва (точнее, его части). Шалаш и хе рмино в утиль.
Добрый вечер.
Согласно пари с Алемзом на 3 недели)
Добрый вечер.
Согласно пари с Алемзом на 3 недели)
У него стога бабла и 5 ЗМ (правда несколько из них незаслуженные, но ведь стоят на полке) и все таки страдает..
Больше половины долбанной планеты Земля дохнут с голоду..
Им бы его страдания. Тьфу.
У него стога бабла и 5 ЗМ (правда несколько из них незаслуженные, но ведь стоят на полке) и все таки страдает..
Больше половины долбанной планеты Земля дохнут с голоду..
Им бы его страдания. Тьфу.