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Сампаоли: «Месси очень страдает из-за неудач в сборной»

25 апреля 2019, 18:55

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси.

Я тренировал лучшего игрока мира. Не знаю, является ли Месси лучшим в истории, но он забил более 600 голов в Европе, он побил все рекорды, но когда он прилетает в Аргентину, его критикуют.

Несмотря на все его способности, он обычный человек. Болельщики сборной пытаются полюбить его так же, как любят его фанаты «Барселоны», но Лео очень страдает из-за текущих реалий. Он не может показать миру всю свою силу, когда играет за сборную. Аргентинское сообщество больше любит разрушать, чем наслаждаться успехом.

Под руководством Сампаоли сборная выступила на ЧМ-2018, где вылетела в 1/8 финала. 

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Luk Bessson
Luk Bessson ответил амурец
   741 / 954
27 апреля в 14:56
ох как вы запели защищая своего кумира, в принципе конечно похвально так и надо отстаивать своего идола не смотря ни на что, но смотрим результаты сборной и делаем выводы, и только не надо про деревянных Игуаинов никаких Дибала и прочее
Ну, во-первых, для меня Месси не идол, даже не кумир, мне просто симпатична его игра, во-вторых, кроме Игуаина и Дибалы есть ещё много талантливых аргентинцев, но команда, не Месси лично, а команда не играет как положено.
+ прошу заметить, что именно из-за хет-трика Лео в последнем отборочном матче сборная Аргентины вообще попала на ЧМ, учитывая то, что он был дисквалифицирован до этого на несколько матчей и Аргентина абсолютно ничего на них не показала.
+ посмотри записи Копа Америка за 2016 год и потом будем общаться)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил амурец
   180 / 954
26 апреля в 14:46
ох как вы запели защищая своего кумира, в принципе конечно похвально так и надо отстаивать своего идола не смотря ни на что, но смотрим результаты сборной и делаем выводы, и только не надо про деревянных Игуаинов никаких Дибала и прочее
    амурец
    амурец ответил Luk Bessson
       83 / 954
    26 апреля в 09:49
    и что значит "ему создают все условия"?) условия для результата?) так выигрывает команда. и одно дело замыкать передачи, навесы, получить мяч у линии штрафной и пробить, как это делает, к примеру, Роналду, а другое дело - отдать режущую передачу и вывести 1на1, отобрать мяч и разогнать атаку, взять мяч, обыграть полкоманды и забить. Месси уже давно сам создаёт условия, чтобы кто-то забил и только тот, кто не смотрит матчи а просто нарезки в Ютубе может делать такие "сенсационные" заявления)
    ох как вы запели защищая своего кумира, в принципе конечно похвально так и надо отстаивать своего идола не смотря ни на что, но смотрим результаты сборной и делаем выводы, и только не надо про деревянных Игуаинов никаких Дибала и прочее
    Luk Bessson
    Luk Bessson ответил амурец
       741 / 954
    26 апреля в 09:01
    в Барселоне всё идёт по накатанной, там все играют на гнома и создают ему все условия в игре другие, а в сборной немного другая ситуация, благодаря СМИ все думают, что Месси лучший игрок в истории (и его партнёрам по сборной это внушают) и все ждут чуда в сборной именно от Месси, а самому сделать чудо, как тот же Марадона, Месси не способен, потому при всеём своём огромном таланте, Месси не лидер не капитан, а так захребетник, которому слава досталась за счёт партнёров
    и что значит "ему создают все условия"?) условия для результата?) так выигрывает команда.
    и одно дело замыкать передачи, навесы, получить мяч у линии штрафной и пробить, как это делает, к примеру, Роналду,
    а другое дело - отдать режущую передачу и вывести 1на1, отобрать мяч и разогнать атаку, взять мяч, обыграть полкоманды и забить.
    Месси уже давно сам создаёт условия, чтобы кто-то забил и только тот, кто не смотрит матчи а просто нарезки в Ютубе может делать такие "сенсационные" заявления)
    Luk Bessson
    Luk Bessson ответил амурец
       741 / 954
    26 апреля в 08:52
    в Барселоне всё идёт по накатанной, там все играют на гнома и создают ему все условия в игре другие, а в сборной немного другая ситуация, благодаря СМИ все думают, что Месси лучший игрок в истории (и его партнёрам по сборной это внушают) и все ждут чуда в сборной именно от Месси, а самому сделать чудо, как тот же Марадона, Месси не способен, потому при всеём своём огромном таланте, Месси не лидер не капитан, а так захребетник, которому слава досталась за счёт партнёров
    это не аналитика, это хейтерство)
    чтобы понять величину игры Месси, достаточно посмотреть на игры Барсы с его участием, камбеки, финалы ЛЧ и т.д.. Как можно раздуть хорошие слухи, если матчи транслируют онлайн, где нет нарезок именно с Месси, что за БРЕД?)))
    амурец
    амурец
       83 / 954
    26 апреля в 02:46
    в Барселоне всё идёт по накатанной, там все играют на гнома и создают ему все условия в игре другие, а в сборной немного другая ситуация, благодаря СМИ все думают, что Месси лучший игрок в истории (и его партнёрам по сборной это внушают) и все ждут чуда в сборной именно от Месси, а самому сделать чудо, как тот же Марадона, Месси не способен, потому при всеём своём огромном таланте, Месси не лидер не капитан, а так захребетник, которому слава досталась за счёт партнёров
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил ALBA BARCELONA 21
       122 / 954
    25 апреля в 22:10
    Вы когда ко мне обращаетесь,то пишите пожалуйста на русском языке,потому как у Вашем наборе слов я ничего не понял
    kust07
    kust07
       82 / 954
    25 апреля в 22:03
    В сборной ему откровенно не везет
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил Lionel Messi-10
       41 / 954
    25 апреля в 21:09
    Глоров Роналду тоже не понять , то Месси без напарников по Барсе никто ( со времён ХавИньесты, потом со времён Неймара, а теперь со времён Альбы )

    То у них оказывается Аргентина бомбовая сборная, а Лео там лишний )))))

    Армани,Павон,Меркадо,Тафильяко,Рохо,Перес,Меса,Фасио

    Эти ТОПы играли с Францией)))
    И умудрились не пройти дальше!

    Тоооооооопп сборная))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Евгений Макрушин
       121 / 954
    25 апреля в 20:51
    Это чушь какая-то,Месси гениальный футболист,но не лидер по натуре в этом его проблема,безхарактерный и безхребетный.
    Ты глубоко ошибаешься.Пишут без характера,затем пишут,что Месси выбирает тренеров,игроков,кого на скамейку посадить,кого продать итд.Месси решает все,поэтому о нем постоянно говорит,показывает,пишет вес футбольный мир уже 15лет
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Евгений Макрушин
       7 / 954
    25 апреля в 20:46
    Посмотрите что было с Барсой до Месси,это же ждёт ее и после него....
    А что с ней было? Первый Лч по моему выйграли еще донего с Роналдинью и Фрайкардом. Если гном тогда и был в составе то точно роли в тех победах не играл.
    311
    311
       53 / 954
    25 апреля в 20:39
    Если не может показать себя в сборной, тем более такой, как Аргентина, значит просто игрок одной команды, где все играют на него!)
    Artemon9
    Artemon9
       330 / 954
    25 апреля в 20:38
    Кого это вообще волнует? Если страдает, пусть помогает сборной, а не может- пусть уходит с концами, а не устраивает возвращения
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
       6 / 954
    25 апреля в 20:36
    Я мечтал не дожить до чемпионства подмосковного кабинета под кодовым названием 7:0, жду компенсации, что наша планета не доживёт до чемпионства кабинетов из Подмиланья и Подливерпулья. =)
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       41 / 954
    25 апреля в 20:33
    В сборной совсем другая атмосфера.
    Толку от якобы крутых напарников, если они там нули?
    Ли Мария , Игуаин, Агуэро и остальные , все они не о чем , а в клубе играют норм.
    Защита вообще фейспам
    Что можно добиться со сборной, когда там в напарниках Месы,Тафильяко, всякие Ругани Дибалы и прочий мусор
    Аргентина дно сборная
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Князь Московский
       180 / 954
    25 апреля в 20:32
    Терпит потому что терпила. У моськи и её персофанок всегда кто-то виноват. Аха-ха)
    Гвардиола поглатил КНязичку....
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Scuderia Ferrari
       13 / 954
    25 апреля в 20:29
    Привет. Тебе респект за сдержанное пари. Надеюсь, эти ребята станут чемпионами островного гос-ва (точнее, его части). Шалаш и хе рмино в утиль.
    Привет.
    А сквозера ещё полвека подождут. Аха-ха)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Князь Московский
       6 / 954
    25 апреля в 20:28
    Привет. Тебе респект за сдержанное пари.

    Надеюсь, эти ребята станут чемпионами островного гос-ва (точнее, его части). Шалаш и хе рмино в утиль.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Так Себе Аналитик
       13 / 954
    25 апреля в 20:22
    Классная ава, поздравляю, Княже)) Надеюсь, ты не надолго лысого гения на аву поставил?)
    Главное, что бы вам нравилась. )))

    Добрый вечер.

    Согласно пари с Алемзом на 3 недели)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Князь Московский
       14 / 954
    25 апреля в 20:21
    Терпит потому что терпила. У моськи и её персофанок всегда кто-то виноват. Аха-ха)
    Классная ава, поздравляю, Княже)) Надеюсь, ты не надолго лысого гения на аву поставил?)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил BARCDJIN
       13 / 954
    25 апреля в 20:13
    Конечно он терпит неудачи - ведь играет с Зенитомчемпионом в сборной...
    Терпит потому что терпила. У моськи и её персофанок всегда кто-то виноват. Аха-ха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       180 / 954
    25 апреля в 20:08
    Конечно он терпит неудачи - ведь играет с Зенитомчемпионом в сборной...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил ALBA BARCELONA 21
       122 / 954
    25 апреля в 19:59
    Это чушь какая-то,Месси гениальный футболист,но не лидер по натуре в этом его проблема,безхарактерный и безхребетный.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Шишанутый
       122 / 954
    25 апреля в 19:55
    Посмотрите что было с Барсой до Месси,это же ждёт ее и после него....
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Евгений Макрушин
       7 / 954
    25 апреля в 19:46
    Недолго осталось ждать,посмотрите,что станет с Барсой после того как Месси закончит карьеру.
    Думаю все норм с ней будет. Гном не так значим для Барсы как был Рон для Реала.
    BenderBender
    BenderBender
       512 / 954
    25 апреля в 19:44
    Гном - ноль. Вот и вся причина.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Евгений Макрушин
       121 / 954
    25 апреля в 19:44
    Ну утрировать тоже не стоит,понятно,что Месси супер футболист,и скорее игроки Барсы ничего не могут без него чем наоборот.Но вот в сборной он как-то лениво и не сконцентрировано играет,поэтому и не достиг ничего.За это его и не любят свои же аргентинские болельщики.
    В сборной Месси на поле видит хаос в игре своих игроков и знает 100%,что в этом хаосе нечего ловить,поэтому спокойно ходит и наблюдает.Как видит и читает игру Месси,никто из игроков не способен на это,он как футбольный гросмейстр.
    Nazi
    Nazi
       507 / 954
    25 апреля в 19:43
    Лейси косит бабосы пачками и все таки страдает..

    У него стога бабла и 5 ЗМ (правда несколько из них незаслуженные, но ведь стоят на полке) и все таки страдает..

    Больше половины долбанной планеты Земля дохнут с голоду..

    Им бы его страдания. Тьфу.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Шишанутый
       122 / 954
    25 апреля в 19:26
    Недолго осталось ждать,посмотрите,что станет с Барсой после того как Месси закончит карьеру.
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Евгений Макрушин
       7 / 954
    25 апреля в 19:22
    Ну утрировать тоже не стоит,понятно,что Месси супер футболист,и скорее игроки Барсы ничего не могут без него чем наоборот.Но вот в сборной он как-то лениво и не сконцентрировано играет,поэтому и не достиг ничего.За это его и не любят свои же аргентинские болельщики.
    Барса и без карлика отлично играет и побеждает. Реал 5-1 без него разгромили. 4-0 у Реала тоже кстати без Месськи выйграли он уже во втором тайме на все готовое вышел да и то не забил. Думаю Барса без гнома даже лучше могла бы играть более командно а не на одного игрока. Барса избавевшись от гномозависимости стала бы еще сильнее!
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