Сампаоли: «Месси очень страдает из-за неудач в сборной»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси.

Я тренировал лучшего игрока мира. Не знаю, является ли Месси лучшим в истории, но он забил более 600 голов в Европе, он побил все рекорды, но когда он прилетает в Аргентину, его критикуют.

Несмотря на все его способности, он обычный человек. Болельщики сборной пытаются полюбить его так же, как любят его фанаты «Барселоны», но Лео очень страдает из-за текущих реалий. Он не может показать миру всю свою силу, когда играет за сборную. Аргентинское сообщество больше любит разрушать, чем наслаждаться успехом.