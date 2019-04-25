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Куртуа не беспокоится о своем будущем в «Реале»

25 апреля 2019, 21:51

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа полагает, что он не покинет мадридский клуб этим летом.

Куртуа был основным вратарем команды большую часть сезона, однако с приходом на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана бельгиец сел на скамейку, а основным вновь стал Кейлор Навас.

Тем не менее Куртуа не считает, что его будущее в команде находится под вопросом. Контракт вратаря рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   375 / 954
26 апреля в 02:47
Место основного вратаря заслуживается надёжностью!
На данный момент Навас надёжнее...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
26 апреля в 00:44
Кейлор вполне справляется.
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
26 апреля в 00:11
Думаю, что он не нужен Реалу!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   811 / 954
25 апреля в 23:31
Дык травма была, потому и не играл. Кто не верит - посмотрите ежедневные видео с тренировок Реала. Его там нет.
Чего ему беспокоиться.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
25 апреля в 22:49
У него нет будущего при Зизу
vitya valdes
vitya valdes
25 апреля в 22:42
Дырка большая
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
25 апреля в 22:19
Тебе гномяра пускал голы...
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