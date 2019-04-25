Куртуа не беспокоится о своем будущем в «Реале»

25 апреля 2019, 21:51

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа полагает, что он не покинет мадридский клуб этим летом.

Куртуа был основным вратарем команды большую часть сезона, однако с приходом на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана бельгиец сел на скамейку, а основным вновь стал Кейлор Навас.

Тем не менее Куртуа не считает, что его будущее в команде находится под вопросом. Контракт вратаря рассчитан до лета 2024 года.