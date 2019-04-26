Рианчо: «„Спартаку“ нужны изменения»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение команды в Туле.

Я продолжаю следить за результатами команды, видел состав и счет 0:3, хотя сам матч, к сожалению, не посмотрел – был с семьей. Думаю, если руководство клуба, мнение которого я уважаю, выбрало его на эту должность, то оно доверяет Кононову, мне тут нечего добавить. Я уже говорил – «Спартак» сейчас находится в переходном периоде, ему нужны изменения, реновация, чтобы вновь претендовать на чемпионский титул. Вот как мадридский «Реал» – пришел Зидан, строит новую команду на следующий сезон. Но я не знаю, какую именно роль отвели Кононову – тренировать этот «Спартак» здесь и сейчас или закладывать фундамент на будущее. Мне неизвестны требования, которые предъявлены ему.

Вижу ли я сходство в случаях Зидана и Кононова? У них совершенно разный тренерский вес, назовем это так – Зидан выиграл всё, а Кононов пока не выиграл ничего. Зидан может прийти и сказать – мне нужны шесть новых игроков, и президент клуба сделает, что он просит. Не знаю, обладает ли Кононов таким весом, чтобы проводить столь масштабную перестройку.