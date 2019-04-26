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Рианчо: «„Спартаку“ нужны изменения»

26 апреля 2019, 13:12

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение команды в Туле.

Я продолжаю следить за результатами команды, видел состав и счет 0:3, хотя сам матч, к сожалению, не посмотрел – был с семьей. Думаю, если руководство клуба, мнение которого я уважаю, выбрало его на эту должность, то оно доверяет Кононову, мне тут нечего добавить. Я уже говорил – «Спартак» сейчас находится в переходном периоде, ему нужны изменения, реновация, чтобы вновь претендовать на чемпионский титул. Вот как мадридский «Реал» – пришел Зидан, строит новую команду на следующий сезон. Но я не знаю, какую именно роль отвели Кононову – тренировать этот «Спартак» здесь и сейчас или закладывать фундамент на будущее. Мне неизвестны требования, которые предъявлены ему.

Вижу ли я сходство в случаях Зидана и Кононова? У них совершенно разный тренерский вес, назовем это так – Зидан выиграл всё, а Кононов пока не выиграл ничего. Зидан может прийти и сказать – мне нужны шесть новых игроков, и президент клуба сделает, что он просит. Не знаю, обладает ли Кононов таким весом, чтобы проводить столь масштабную перестройку.

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Все комментарии
wingback
wingback
   145 / 954
26 апреля в 17:59
Миллионы негров вливаются в хрюшатник и всё бестолку...
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
26 апреля в 16:18
изменения нужны и без тебя мы это знаем))) щас хоть кого поставь без изменений толку небудет! ещо смотря какие изменения будут!
kastites
kastites
   105 / 954
26 апреля в 15:46
Опять будут сорить народными деньгами
От таких и живут бедно пенсионеры России
time out
time out ответил cska plus
   935 / 954
26 апреля в 15:32
Ахахах! Как раз такой рианчо и нужен хрющатнику, быстренько загонит в пердив и освободит страну от позора.
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    26 апреля в 15:28
    Верните рианчо! Ему дали слишком мало времени, пусть еще раз попробует.
    Сережа Грязев
    Сережа Грязев
       464 / 954
    26 апреля в 15:17
    Рианчо: «„Спартаку“ нужны изменения» Капитан очевидность!!! Да Вам 7ам вся страна орет уже лет10.
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 954
    26 апреля в 14:53
    Айда обратно в Спартак! С тобой было просто смешно, а с Кононовым уже жалость испытывать стал к Спартаку!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       611 / 954
    26 апреля в 14:16
    Риначо хоть правду матушку рубил.
    Jum13
    Jum13
       52 / 954
    26 апреля в 14:10
    Зря Рианчо уволил Федун - он не хуже Кононова тренировал свиней )))
    la_masia
    la_masia
       148 / 954
    26 апреля в 14:04
    Кононов испортил себе послужной список, непонятно зачем он последовал примеру Аленичева.
    Видимо другие бабки, амбиции...
    Footbolista
    Footbolista ответил Узбагоеный
       10 / 954
    26 апреля в 13:54
    Помечтай))..у бомжеконей столько же шансов вылететь в пердив как и у Спартака...не больше не меньше...
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       100 / 954
    26 апреля в 13:51
    Правильно. Спартаку нужны изменения. На годик другой в ФНЛ.
    Footbolista
    Footbolista
       10 / 954
    26 апреля в 13:51
    Так Зидан и приходит в команду, в которой могут купить нужных ЕМУ футболистов))...толку если он со своим "тренерским весом" придет в условный ФК "Лыжницы Красноярска?))...
    FiZryk
    FiZryk
       767 / 954
    26 апреля в 13:42
    На фоне Конченова и Рианчо - великий коуч!
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       388 / 954
    26 апреля в 13:37
    Единственный тренер, при котором спам победил в ЛЕ.
    Питермен
    Питермен
       22 / 954
    26 апреля в 13:26
    Надо вернуть Рианчо вместо пиджака, или придется Дмитрию Назарову возглавить тарасовку лично
    ДСА
    ДСА
       133 / 954
    26 апреля в 13:26
    Видно, что Кононов не тянет, надо с него начинать что-то менять.
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 954
    26 апреля в 13:24
    Верните Карреру!
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    26 апреля в 13:20
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         12 / 954
      26 апреля в 13:15
      Пищевику надо пройти очищение пердивом!
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